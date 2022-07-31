https://arabic.sputniknews.com/20220731/-أنشيلوتي-يمدح-برشلونة-سيقاتلون-حتى-النهاية-1065798425.html
أنشيلوتي مادحا برشلونة: سيقاتلون حتى النهاية
أنشيلوتي مادحا برشلونة: سيقاتلون حتى النهاية
أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالغريم برشلونة واصفا إياه بأنه سيقاتل حتى النهاية هذا الموسم في جميع البطولات. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:42+0000
2022-07-31T13:42+0000
2022-07-31T13:43+0000
رياضة
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وتحدث أنشيلوتي في لقاء مع مجلة "onzemondial"، مشيدا بما يقوم به برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية وواصفا إياه بالفريق الرائع.يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة تقابلا في لقاء ودي يوم 24 يوليو/تموز، ضمن استعداد الفريقين للموسم الجديد، وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه الجديد البرازيلي رافيينا دياز.وكان أنشيلوتي قاد ريال مدريد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2021-22، بعد الفوز (1-0) على ليفربول في النهائي، كما حصد لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهايته.
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رياضة
أنشيلوتي مادحا برشلونة: سيقاتلون حتى النهاية
13:42 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالغريم برشلونة واصفا إياه بأنه سيقاتل حتى النهاية هذا الموسم في جميع البطولات.
وتحدث أنشيلوتي في لقاء مع مجلة
"onzemondial"، مشيدا بما يقوم به برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية وواصفا إياه بالفريق الرائع.
وأضاف قائلا: "يجب أن أعتني بفريقي. ويجب أن أركز عليه وألّا أنظر إلى الآخرين، في كرة القدم، لا شيء يفاجئني. برشلونة فريق يجب أن يكون دائما موضع احترام، وهذا العام سيكون الفريق الذي يقاتل حتى النهاية".
يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة تقابلا في لقاء ودي يوم 24 يوليو/تموز، ضمن استعداد الفريقين
للموسم الجديد، وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه الجديد البرازيلي رافيينا دياز.
وكان أنشيلوتي قاد ريال مدريد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2021-22، بعد الفوز (1-0) على ليفربول في النهائي، كما حصد لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من نهايته.