عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/-الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لمساعدة-لبنان-في-تأمين-الوقود--1065783036.html
الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود
الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها لمساعدة لبنان في تأمين الوقود في ظل الأزمة، التي تمر بها البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:17+0000
2022-07-31T07:17+0000
العالم
إيران
أزمة الوقود في سوريا
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048736214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11bf37faf8c417f3268221829c759a34.jpg
وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الوقود الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجانا، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني".وأكمل: "عرض "هبة" الفيول الإيراني هو من ضمن الحلول لأزمة الكهرباء، على أن يستكمل بالتزامن معه الحل الذي بدأنا به، وهو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الشقيقتين مصر والأردن".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الطاقة-اللبناني-يرد-على-كلام-حسن-نصر-الله-بشأن-تأمين-الوقود-من-إيران-1065594779.html
إيران
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1048736214_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68bc44be29e3a3234dae49b4a43c371b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أزمة الوقود في سوريا, لبنان

الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود

07:17 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDلبنان محطة وقود
لبنان محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
تابعنا عبرTelegram
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها لمساعدة لبنان في تأمين الوقود في ظل الأزمة، التي تمر بها البلاد.
وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته".
وأعلن أن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود الذي تحتاجه بلادهم، مؤكدا "لن نترك أصدقاءنا في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الوقود الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجانا، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".
وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني".
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
وزير الطاقة اللبناني يرد على كلام حسن نصر الله بشأن تأمين الوقود من إيران
26 يوليو, 12:13 GMT
وأضاف فياض: "جاهزون لتلقي المزيد من التفاصيل حول هذا العرض من الجهات المعنية ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء".
وأكمل: "عرض "هبة" الفيول الإيراني هو من ضمن الحلول لأزمة الكهرباء، على أن يستكمل بالتزامن معه الحل الذي بدأنا به، وهو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الشقيقتين مصر والأردن".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала