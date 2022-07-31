https://arabic.sputniknews.com/20220731/-الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لمساعدة-لبنان-في-تأمين-الوقود--1065783036.html

الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود

الخارجية الإيرانية: مستعدون لمساعدة لبنان في تأمين الوقود

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعدادها لمساعدة لبنان في تأمين الوقود في ظل الأزمة، التي تمر بها البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T07:17+0000

2022-07-31T07:17+0000

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العالم

إيران

أزمة الوقود في سوريا

لبنان

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وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الوقود الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجانا، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، وقال: "نحن في هذا الإطار جهّزنا مواصفات الفيول (الوقود) اللازم لمعامل الإنتاج وسنعمّمها على المعنيّين ونضعها على موقع الوزارة الإلكتروني".وأكمل: "عرض "هبة" الفيول الإيراني هو من ضمن الحلول لأزمة الكهرباء، على أن يستكمل بالتزامن معه الحل الذي بدأنا به، وهو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الشقيقتين مصر والأردن".

https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الطاقة-اللبناني-يرد-على-كلام-حسن-نصر-الله-بشأن-تأمين-الوقود-من-إيران-1065594779.html

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العالم, إيران, أزمة الوقود في سوريا, لبنان