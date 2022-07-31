https://arabic.sputniknews.com/20220731/-بيلوسي-تعلن-عن-برنامج-جولتها-الآسيوية-دون-أن-تشير-إلى-تايوان-1065782678.html
بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الآسيوية دون أن تشير إلى تايوان
بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الآسيوية دون أن تشير إلى تايوان
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T07:07+0000
2022-07-31T07:07+0000
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وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".وأضافت: "نتطلع إلى اجتماعات مثمرة ستستمر في إثراء عمل الكونغرس لتقوية شراكاتنا وتعزيز مصالحنا، والتي تشمل السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، وجائحة "كوفيد-19"، وأزمة المناخ، وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي". وتابعت بيلوسي في بيانها:ولفتت رئيسة مجلس النواب في بيانها إلى أنه "خلال توقفها في هاواي، قامت مع الوفد المرافق لها بزيارة نصب موقعة "بيرل هاربور" الحربية، وأعربوا عن احترامهم للعسكريين من البواسل الذي لقوا حتفهم في الهجوم الوحشي على ميناء بيرل هاربور".وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/سلاح-الجو-الصيني-نتعهد-بالحفاظ-على-سيادة-بلادنا-وسلامة-أراضيها-1065781318.html
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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان, الصين
بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الآسيوية دون أن تشير إلى تايوان
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة التي حذرت الصين منها.
وقالت في بيان رسمي
إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".
وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".
وأضافت: "نتطلع إلى اجتماعات مثمرة ستستمر في إثراء عمل الكونغرس لتقوية شراكاتنا وتعزيز مصالحنا، والتي تشمل السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، وجائحة "كوفيد-19"، وأزمة المناخ، وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي". وتابعت بيلوسي في بيانها:
تحت القيادة القوية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلتزم أمريكا بشدة بالمشاركة الذكية والاستراتيجية في المنطقة، وتدرك أن حرية وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمر بالغ الأهمية لتحقيق الازدهار في دولتنا وحول العالم.
ولفتت رئيسة مجلس النواب في بيانها إلى أنه "خلال توقفها في هاواي، قامت مع الوفد المرافق لها بزيارة نصب موقعة "بيرل هاربور" الحربية، وأعربوا عن احترامهم للعسكريين من البواسل الذي لقوا حتفهم في الهجوم الوحشي على ميناء بيرل هاربور".
وذهبت بيلوسي
في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.