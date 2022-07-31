https://arabic.sputniknews.com/20220731/-بيلوسي-تعلن-عن-برنامج-جولتها-الآسيوية-دون-أن-تشير-إلى-تايوان-1065782678.html

بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الآسيوية دون أن تشير إلى تايوان

بيلوسي تعلن عن برنامج جولتها الآسيوية دون أن تشير إلى تايوان

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم ‏بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T07:07+0000

2022-07-31T07:07+0000

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وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".وأضافت: "نتطلع إلى اجتماعات مثمرة ستستمر في إثراء عمل الكونغرس لتقوية شراكاتنا وتعزيز مصالحنا، والتي تشمل السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، وجائحة "كوفيد-19"، وأزمة المناخ، وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي". وتابعت بيلوسي في بيانها:ولفتت رئيسة مجلس النواب في بيانها إلى أنه "خلال توقفها في هاواي، قامت مع الوفد المرافق لها بزيارة نصب موقعة "بيرل هاربور" الحربية، وأعربوا عن احترامهم للعسكريين من البواسل الذي لقوا حتفهم في الهجوم الوحشي على ميناء بيرل هاربور".وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.

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