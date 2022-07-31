https://arabic.sputniknews.com/20220731/-خبير-هناك-محاولات-جادة-للخروج-من-الأزمة-في-العراق-ومنع-الفتنة-الداخلية--1065795602.html
خبير: هناك محاولات جادة للخروج من الأزمة في العراق ومنع الفتنة الداخلية
خبير: هناك محاولات جادة للخروج من الأزمة في العراق ومنع الفتنة الداخلية
علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم السبت الماضي جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لعقد لقاء... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:11+0000
2022-07-31T12:11+0000
2022-07-31T12:11+0000
راديو
حول العالم
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خبير: هناك محاولات جادة للخروج من الأزمة في العراق ومنع الفتنة الداخلية
خبير: هناك محاولات جادة للخروج من الأزمة في العراق ومنع الفتنة الداخلية
فيما علت تحذيرات داخلية وخارجية من احتمال انفلات الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، بالتوازي مع رفع أغلب القوى الصوت منادية بضرورة الحوار لإنقاذ العراق من فتنة.يقول المحلل السياسي الدكتور محمد الفيصل، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
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عماد الطفيلي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: هناك محاولات جادة للخروج من الأزمة في العراق ومنع الفتنة الداخلية
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علق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يوم السبت الماضي جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والكتل السياسية لعقد لقاء وطني عاجل.
فيما علت تحذيرات داخلية وخارجية من احتمال انفلات الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، بالتوازي مع رفع أغلب القوى الصوت منادية بضرورة الحوار لإنقاذ العراق من فتنة.
يقول المحلل السياسي الدكتور محمد الفيصل، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أعتقد أن هناك محاولات جادة وكبيرة من أجل محاولة الخروج من عنق هذه الأزمة، عن طريق وساطات وضغوطات دولية وإقليمية من أطراف مختلفة. ويبدو لي أن هناك حلحلة قريبة لهذه الأزمة، وسيخرج المتظاهرون من البرلمان وينهوا اعتصامهم قريبا، باعتبار أن الحلول الهادئة لها الحظ الأوفر في هذه الساعات القادمة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.