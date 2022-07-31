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https://arabic.sputniknews.com/20220731/26-قتيلا-في-فيضانات-كنتاكي-الأمريكية-وسط-تعقد-عمليات-البحث-عن-المفقودين-1065805257.html
26 قتيلا في فيضانات كنتاكي الأمريكية وسط تعقد عمليات البحث عن المفقودين
26 قتيلا في فيضانات كنتاكي الأمريكية وسط تعقد عمليات البحث عن المفقودين
قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ يواصلون جهود البحث من منزل إلى آخر في ظل الظروف الجوية المتدهورة، لتحديد مواقع ضحايا... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:45+0000
2022-07-31T15:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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يتعذر الوصول إلى بعض المناطق الجبلية بعد الفيضانات التي حولت الطرق إلى أنهار وجرفت الجسور ودمرت المنازل وقتلت ما لا يقل عن 26 شخصا. كما أن ضعف خدمة الهاتف الخليوي يعقد جهود الإنقاذ.وقال بشير لشبكة "إن بي سي": "هذا واحد من أكثر الفيضانات فتكا وتدميرا التي شهدناها في تاريخنا، وفي الوقت الذي نحاول فيه البحث، كانت السماء تمطر".وأضاف: "سنعمل على الانتقال من باب إلى باب، لنعمل مرة أخرى على إيجاد أكبر عدد ممكن من الناس. حتى أننا سنعمل تحت المطر، لكن الطقس يعقد الأمر".حذر الحاكم من أن ضحايا الفيضانات التي بدأت يوم الأربعاء سيرتفع عددهم بشكل أكبر. وقال بشير: "سوف نبحث عن الجثث لأسابيع، (حيث) الكثير منها جرف لمئات الأمتار، وربما ربع ميل من حيث فقدوا".ضربت الفيضانات المفاجئة منطقة من الولاية كانت تعاني بالفعل من فقر مدقع - مدفوعا بتراجع صناعة الفحم التي كانت قلب اقتصادها - وأخذت كل شيء من الأشخاص الأقل قدرة على تحمل تكاليفه. وقال بشير: "لقد قضى على مناطق لم يكن لدى الناس فيها الكثير ليبدؤوا به".
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الخارجية-البحرينية-تعرب-عن-تعاطفها-مع-ضحايا-فيضانات-ولاية-كنتاكي-الأمريكية--1065768010.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

26 قتيلا في فيضانات كنتاكي الأمريكية وسط تعقد عمليات البحث عن المفقودين

15:45 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / Saeed Khanفيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / Saeed Khan
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قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بشير، اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ يواصلون جهود البحث من منزل إلى آخر في ظل الظروف الجوية المتدهورة، لتحديد مواقع ضحايا الفيضانات التي دمرت شرقي الولاية.
يتعذر الوصول إلى بعض المناطق الجبلية بعد الفيضانات التي حولت الطرق إلى أنهار وجرفت الجسور ودمرت المنازل وقتلت ما لا يقل عن 26 شخصا. كما أن ضعف خدمة الهاتف الخليوي يعقد جهود الإنقاذ.
وقال بشير لشبكة "إن بي سي": "هذا واحد من أكثر الفيضانات فتكا وتدميرا التي شهدناها في تاريخنا، وفي الوقت الذي نحاول فيه البحث، كانت السماء تمطر".
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
الخارجية البحرينية تعرب عن "تعاطفها" مع ضحايا فيضانات ولاية كنتاكي الأمريكية
أمس, 12:04 GMT
وأضاف: "سنعمل على الانتقال من باب إلى باب، لنعمل مرة أخرى على إيجاد أكبر عدد ممكن من الناس. حتى أننا سنعمل تحت المطر، لكن الطقس يعقد الأمر".
حذر الحاكم من أن ضحايا الفيضانات التي بدأت يوم الأربعاء سيرتفع عددهم بشكل أكبر. وقال بشير: "سوف نبحث عن الجثث لأسابيع، (حيث) الكثير منها جرف لمئات الأمتار، وربما ربع ميل من حيث فقدوا".
ضربت الفيضانات المفاجئة منطقة من الولاية كانت تعاني بالفعل من فقر مدقع - مدفوعا بتراجع صناعة الفحم التي كانت قلب اقتصادها - وأخذت كل شيء من الأشخاص الأقل قدرة على تحمل تكاليفه. وقال بشير: "لقد قضى على مناطق لم يكن لدى الناس فيها الكثير ليبدؤوا به".
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