https://arabic.sputniknews.com/20220731/5-ولايات-سودانية-تتعرض-لعواصف-رعدية-وأمطار-غزيرة-1065792069.html
5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة
5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من تعرض 5 ولايات لعواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:21+0000
2022-07-31T11:21+0000
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.كما توقعت الأرصاد السودانية تعرض 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى لأمطار غزيرة وعواصف رعدية.
https://arabic.sputniknews.com/20200925/السودان-لجنة-الفيضانات-تكشف-حجم-المياه-على-الحدود-مع-إثيوبيا--1046651265.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من تعرض 5 ولايات لعواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.
وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.
25 سبتمبر 2020, 18:21 GMT
كما توقعت الأرصاد السودانية تعرض 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى لأمطار غزيرة
وعواصف رعدية.