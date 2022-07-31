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5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة
5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من تعرض 5 ولايات لعواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.كما توقعت الأرصاد السودانية تعرض 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى لأمطار غزيرة وعواصف رعدية.
https://arabic.sputniknews.com/20200925/السودان-لجنة-الفيضانات-تكشف-حجم-المياه-على-الحدود-مع-إثيوبيا--1046651265.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

5 ولايات سودانية تتعرض لعواصف رعدية وأمطار غزيرة

11:21 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYفيضانات السودان
فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من تعرض 5 ولايات لعواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.
وتوقعت الأرصاد السودانية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وسنار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد.
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25 سبتمبر 2020, 18:21 GMT
كما توقعت الأرصاد السودانية تعرض 5 ولايات هي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى لأمطار غزيرة وعواصف رعدية.
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