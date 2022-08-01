https://arabic.sputniknews.com/20220801/أرامكو-تشتري-أعمال-فالفولين-الأمريكية-للمنتجات-مقابل-265-مليار-دولار-1065859989.html
"أرامكو" تشتري أعمال "فالفولين" الأمريكية للمنتجات مقابل 2.65 مليار دولار
"أرامكو" تشتري أعمال "فالفولين" الأمريكية للمنتجات مقابل 2.65 مليار دولار
أعلنت شركة "فالفولين" الأمريكية الرائدة في مجال العناية بالسيارات، اليوم الاثنين، توصلها إلى اتفاق نهائي لبيع أعمالها العالمية للمنتجات لشركة "أرامكو" السعودية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:55+0000
2022-08-01T14:55+0000
2022-08-01T14:55+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
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وقال سام ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "سيمثل بيع المنتجات العالمية النتيجة الناجحة لاستراتيجيتنا لإطلاق العنان للقيمة الكاملة وطويلة الأجل لأعمالنا القوية والمتباينة في خدمات البيع بالتجزئة والمنتجات العالمية".وأضاف ميتشل: "لقد قمنا ببناء شركتين رائدين تتمتعان بمكانة جيدة لتحقيق النجاح المستمر بينما يسعيان لتحقيق أولوياتهما الإستراتيجية الفردية"، حسبما نقل موقع "بي آر نيوز واير" الأمريكي.وتابع: "بعد الإغلاق (إنهاء الصفقة)، سنركز على أعمالنا الرائدة في مجال خدمات التجزئة، بما في ذلك تعزيز مسار النمو ونموذج الخدمة العالمي". منتجات الشركة الأمريكية تتراوح بين زيوت التشحيم ومواد التبريد.وأردف: "ستستفيد خدمات التجزئة من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة لخلق القيمة، بما في ذلك توسيع عالمنا- نموذج خدمة صيانة السيارات الوقائية لمالكي السيارات الكهربائية ومصنعي المعدات الأصلية والأساطيل مع تطور موقف السيارة".عند الانتهاء من صفقة البيع، تتوقع "فالفولين" استخدام غالبية العائدات النقدية الصافية المتوقعة بعد خصم الضرائب، والتي تبلغ نحو 2.25 مليار دولار، لتسريع عودة رأس المال للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، مع استخدام الجزء المتبقي لتخفيض الديون والاستثمار في استثمارات جذابة.بهذه الصفقة ستمتلك العلامة التجارية "فالفولين" جميع أصول خدمات البيع بالتجزئة على مستوى العالم، باستثناء الصين وبعض البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وستمتلك "أرامكو" علامة "فالفولين" التجارية لجميع المنتجات على مستوى العالم. ستوسع الشركتان شراكتهما الحالية لضمان إدارة العلامة التجارية الشهيرة لشركة "فالفولين" بطريقة متسقة وشاملة.يخضع إتمام الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، ومن المقرر إغلاق الصفقة في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/السعودية-تشتري-حصة-كبيرة-في-بنك-أردني-1063111791.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم
"أرامكو" تشتري أعمال "فالفولين" الأمريكية للمنتجات مقابل 2.65 مليار دولار
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أعلنت شركة "فالفولين" الأمريكية الرائدة في مجال العناية بالسيارات، اليوم الاثنين، توصلها إلى اتفاق نهائي لبيع أعمالها العالمية للمنتجات لشركة "أرامكو" السعودية مقابل 2.65 مليار دولار نقدا.
وقال سام ميتشل، الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "سيمثل بيع المنتجات العالمية النتيجة الناجحة لاستراتيجيتنا لإطلاق العنان للقيمة الكاملة وطويلة الأجل لأعمالنا القوية والمتباينة في خدمات البيع بالتجزئة والمنتجات العالمية".
وأضاف ميتشل: "لقد قمنا ببناء شركتين رائدين تتمتعان بمكانة جيدة لتحقيق النجاح المستمر بينما يسعيان لتحقيق أولوياتهما الإستراتيجية الفردية"، حسبما نقل موقع
"بي آر نيوز واير" الأمريكي.
وتابع: "بعد الإغلاق (إنهاء الصفقة)، سنركز على أعمالنا الرائدة في مجال خدمات التجزئة، بما في ذلك تعزيز مسار النمو ونموذج الخدمة العالمي". منتجات الشركة الأمريكية تتراوح بين زيوت التشحيم ومواد التبريد.
وأردف: "ستستفيد خدمات التجزئة من ميزانية عمومية قوية واستراتيجية واضحة لخلق القيمة، بما في ذلك توسيع عالمنا- نموذج خدمة صيانة السيارات الوقائية لمالكي السيارات الكهربائية ومصنعي المعدات الأصلية والأساطيل مع تطور موقف السيارة".
عند الانتهاء من صفقة البيع، تتوقع "فالفولين" استخدام غالبية العائدات النقدية الصافية المتوقعة بعد خصم الضرائب، والتي تبلغ نحو 2.25 مليار دولار، لتسريع عودة رأس المال للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، مع استخدام الجزء المتبقي لتخفيض الديون والاستثمار في استثمارات جذابة.
بهذه الصفقة ستمتلك العلامة التجارية "فالفولين" جميع أصول خدمات البيع بالتجزئة على مستوى العالم، باستثناء الصين وبعض البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستمتلك "أرامكو
" علامة "فالفولين" التجارية لجميع المنتجات على مستوى العالم. ستوسع الشركتان شراكتهما الحالية لضمان إدارة العلامة التجارية الشهيرة لشركة "فالفولين" بطريقة متسقة وشاملة.
يخضع إتمام الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية، ومن المقرر إغلاق الصفقة في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.