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أزمة كوسوفو التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
أزمة كوسوفو التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت سلطات كوسوفو (المعترف بها جزئيا)، اليوم الاثنين، تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر بعد مناشدة السفير... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:23+0000
2022-08-01T11:23+0000
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وقالت السلطات في بيان: "تدين حكومة جمهورية كوسوفو بشدة حصار الطرق السريعة في شمال كوسوفو وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة".وأضافت: "عقد رئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ونائب رئيس الوزراء اجتماعات مع ممثلين دوليين أمريكيين وأوروبيين، حيث تعهدت حكومة كوسوفو ابتداءً من يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا حتى 1 سبتمبر 2022".اقرأ أيضا - بيسكوف: تم تفادي تصعيد الصراع بين كوسوفو وصربيا
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أزمة كوسوفو التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
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أعلنت سلطات كوسوفو (المعترف بها جزئيا)، اليوم الاثنين، تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر بعد مناشدة السفير الأمريكي جيفري هوفينير.
وقالت السلطات في بيان: "تدين حكومة جمهورية كوسوفو
بشدة حصار الطرق السريعة في شمال كوسوفو وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة".
وأضافت: "عقد رئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ونائب رئيس الوزراء اجتماعات مع ممثلين دوليين أمريكيين وأوروبيين، حيث تعهدت حكومة كوسوفو ابتداءً من يوم الاثنين 1 أغسطس 2022، تأجيل تطبيق قانون حول لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا حتى 1 سبتمبر 2022".