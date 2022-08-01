https://arabic.sputniknews.com/20220801/أشتية-اقتطاع-إسرائيل-أموال-الضرائب-قرصنة-1065842454.html
أشتية: اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب "قرصنة"
أشتية: اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب "قرصنة"
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب بأنه "جائر وغير قانوني وقرصنة". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:13+0000
2022-08-01T11:13+0000
2022-08-01T11:13+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي "يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأمس الأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينيت) على اقتطاع 600 مليون شيكل من أن أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي. في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المال الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها (المالية الفلسطينية) لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إعلام-إسرائيل-تخصم-600-مليون-شيكل-من-أموال-المقاصة-للسلطة-الفلسطينية-1065793436.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أشتية: اقتطاع إسرائيل أموال الضرائب "قرصنة"
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وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب بأنه "جائر وغير قانوني وقرصنة".
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن القرار الإسرائيلي "يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء"، وفق وكالة
الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأمس الأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر
للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابينيت) على اقتطاع 600 مليون شيكل من أن أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة).
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مبلغ الـ 600 مليون شيكل إسرائيلي هو الرقم نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وعائلاتهم، خلال العام الماضي.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة المال الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل، مؤكدة أن "إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها (المالية الفلسطينية) لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها".