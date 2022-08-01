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إسبانيا: غرب البلقان جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي وندعم دمجه بالكامل
إسبانيا: غرب البلقان جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي وندعم دمجه بالكامل
قال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، إن غرب البلقان جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وأن بلاده تؤيد بالكامل اندماج المنطقة في الكتلة المكونة من 27 دولة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:10+0000
2022-08-01T11:10+0000
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جاء ذلك خلال زيارة بيدرو سانشيز إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الاثنين، في أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء إسباني إلى البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".كانت ألبانيا المحطة الأخيرة في رحلة سانشيز إلى غرب البلقان التي بدأها، في وقت سابق، إلى صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إيدي راما: "لا يمكن تصور الاتحاد الأوروبي دون البلقان. دمج البلقان سيعزز ويضيف أعضاء في الاتحاد الأوروبي".اتفقت الكتلة المكونة من 27 عضوا على بدء محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية أواخر الشهر الماضي، وهي خطوة تأخرت طويلا في مسارات دول البلقان نحو عضوية الاتحاد الأوروبي التي اكتسبت زخما وسط الأزمة في أوكرانيا.تمر دول غرب البلقان بمراحل مختلفة من التكامل مع الاتحاد الأوروبي. بدأت صربيا والجبل الأسود المحادثات بالفعل فيما وقعت البوسنة وكوسوفو فقط على اتفاقية الاستقرار والالتحاق، وهي الخطوة الأولى في العملية الطويلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/مخاوف-من-تقارب-بلقاني-روسي-يسيطر-على-قمة-البلقان-مع-زعماء-الاتحاد-الأوروبي-1064093445.html
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إسبانيا: غرب البلقان جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي وندعم دمجه بالكامل

11:10 GMT 01.08.2022
© AP Photo / Manu Fernandezبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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قال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، إن غرب البلقان جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وأن بلاده تؤيد بالكامل اندماج المنطقة في الكتلة المكونة من 27 دولة.
جاء ذلك خلال زيارة بيدرو سانشيز إلى العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الاثنين، في أول رحلة يقوم بها رئيس وزراء إسباني إلى البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".
كانت ألبانيا المحطة الأخيرة في رحلة سانشيز إلى غرب البلقان التي بدأها، في وقت سابق، إلى صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.
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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مع نظيره الألباني إيدي راما: "لا يمكن تصور الاتحاد الأوروبي دون البلقان. دمج البلقان سيعزز ويضيف أعضاء في الاتحاد الأوروبي".
اتفقت الكتلة المكونة من 27 عضوا على بدء محادثات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية أواخر الشهر الماضي، وهي خطوة تأخرت طويلا في مسارات دول البلقان نحو عضوية الاتحاد الأوروبي التي اكتسبت زخما وسط الأزمة في أوكرانيا.
تمر دول غرب البلقان بمراحل مختلفة من التكامل مع الاتحاد الأوروبي. بدأت صربيا والجبل الأسود المحادثات بالفعل فيما وقعت البوسنة وكوسوفو فقط على اتفاقية الاستقرار والالتحاق، وهي الخطوة الأولى في العملية الطويلة.
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