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إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19
إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19
انطلقت يوم الأحد في إسرائيل حملة تطعيم وطنية ضد كوفيد-19 تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T02:20+0000
2022-08-01T02:20+0000
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الأحد، إن التطعيم سيوفر للأطفال "طبقة حماية مهمة ضد الأمراض الخطيرة وأعراض ما بعد كوفيد".وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح موصى به بشكل خاص للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة.وقالت الوزارة إن الجرعات ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح موديرنا.ووافق المدير العام للوزارة نحمان آش في وقت سابق من هذا الشهر على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بناء على توصية من لجنة من الخبراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسرائيل-تعلن-تسجيل-إصابات-بسلالة-جديدة-من-كورونا-1065192871.html
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19

02:20 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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انطلقت يوم الأحد في إسرائيل حملة تطعيم وطنية ضد كوفيد-19 تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الأحد، إن التطعيم سيوفر للأطفال "طبقة حماية مهمة ضد الأمراض الخطيرة وأعراض ما بعد كوفيد".
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح موصى به بشكل خاص للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة.
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وقالت الوزارة إن الجرعات ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح موديرنا.
ووافق المدير العام للوزارة نحمان آش في وقت سابق من هذا الشهر على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بناء على توصية من لجنة من الخبراء.
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