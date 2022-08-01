https://arabic.sputniknews.com/20220801/إسرائيل-تبدأ-تطعيم-الأطفال-دون-الخامسة-ضد-مرض-كوفيد-19-1065824519.html
إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19
إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19
انطلقت يوم الأحد في إسرائيل حملة تطعيم وطنية ضد كوفيد-19 تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T02:20+0000
2022-08-01T02:20+0000
2022-08-01T02:20+0000
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الأحد، إن التطعيم سيوفر للأطفال "طبقة حماية مهمة ضد الأمراض الخطيرة وأعراض ما بعد كوفيد".وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح موصى به بشكل خاص للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة.وقالت الوزارة إن الجرعات ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح موديرنا.ووافق المدير العام للوزارة نحمان آش في وقت سابق من هذا الشهر على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بناء على توصية من لجنة من الخبراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/إسرائيل-تعلن-تسجيل-إصابات-بسلالة-جديدة-من-كورونا-1065192871.html
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أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا
إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد مرض كوفيد-19
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انطلقت يوم الأحد في إسرائيل حملة تطعيم وطنية ضد كوفيد-19 تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان مساء الأحد، إن التطعيم سيوفر للأطفال "طبقة حماية مهمة
ضد الأمراض الخطيرة وأعراض ما بعد كوفيد".
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح موصى به بشكل خاص للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة.
وقالت الوزارة إن الجرعات ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح فايزر أو جرعتين من لقاح موديرنا.
ووافق المدير العام للوزارة نحمان آش في وقت سابق من هذا الشهر على تطعيم الأطفال دون سن الخامسة بناء على توصية من لجنة من الخبراء.