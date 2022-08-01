https://arabic.sputniknews.com/20220801/إصابة-جندي-إسرائيلي-بجروح-خلال-تدريب-عسكري-1065826403.html
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تدريب عسكري
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تدريب عسكري
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة بعد سقوطه في حفرة خلال تدريب عسكري في وسط البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:07+0000
2022-08-01T06:07+0000
2022-08-01T06:07+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنديا أصيب بجروح طفيفة خلال الليل نتيجة سقوطه في حفرة أثناء تدريبات عسكرية في وسط البلاد، وفق القناة "14" العبرية.وأجلت الفرق الطبية الجندي لتلقي العلاج في مستشفى شيبا تل هشومير قرب تل ابيب. وبدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خلال تدريب عسكري
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح طفيفة بعد سقوطه في حفرة خلال تدريب عسكري في وسط البلاد.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن جنديا أصيب بجروح طفيفة خلال الليل نتيجة سقوطه في حفرة أثناء تدريبات عسكرية في وسط البلاد، وفق القناة
"14" العبرية.
وأجلت الفرق الطبية الجندي لتلقي العلاج في مستشفى شيبا تل هشومير قرب تل ابيب. وبدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث.