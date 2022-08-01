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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-السلاح-الألماني-يظهر-مساوئه-في-أوكرانيا-1065837285.html
إعلام: السلاح الألماني يظهر مساوئه في أوكرانيا
إعلام: السلاح الألماني يظهر مساوئه في أوكرانيا
أظهر استخدام السلاح الألماني في أوكرانيا أن جودته رديئة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:00+0000
2022-08-01T10:00+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
رصد عسكري
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ويؤكد الإعلام الألماني ذاته هذا، وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين". فقد أفادت صحيفة "دير شبيغل" في 29 يوليو/تموز، أن مدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000" التي تعتبر أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم حسب مصادر غربية، تعطلت بعد أن قضى الجيش الأوكراني شهرا واحدا تقريبا في استخدامها.ومن مشاكل مدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000" أنها لا تتعامل مع قذائف صُنعت في دول حلف الناتو الأخرى إلا بصعوبة. كما تعاني مدافع "غيبارد" الألمانية التي حصل الجيش الأوكراني عليها أيضا، من الشيء نفسه.وقد لمست تركيا جودة السلاح الألماني الرديئة، في وقت سابق، عندما حققت دبابات "ليوبارد 2" التي يملكها الجيش التركي نتائج سيئة في مواجهات مع الإسلاميين في العراق وسوريا.وكشفت وزارة الدفاع البولندية عن تدني سمعة السلاح الألماني، حينما قررت التوقف عن اقتناء دبابات "ليوبارد 2" ومدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000".وتحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة من الدول الغربية الراعية لنظام الحكم في أوكرانيا لكي تواصل حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. واضطرت روسيا أخيرا إلى التدخل لمنع مواصلة نظام الحكم الأوكراني اعتداءاته على السكان في جنوب شرق أوكرانيا.
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رصد عسكري

إعلام: السلاح الألماني يظهر مساوئه في أوكرانيا

10:00 GMT 01.08.2022
© Photo / Public domainدبابة ليوبارد
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Photo / Public domain
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أظهر استخدام السلاح الألماني في أوكرانيا أن جودته رديئة.
ويؤكد الإعلام الألماني ذاته هذا، وفقا لـ"ميليتري ووتش ماغازين". فقد أفادت صحيفة "دير شبيغل" في 29 يوليو/تموز، أن مدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000" التي تعتبر أقوى مدفع ذاتي الحركة في العالم حسب مصادر غربية، تعطلت بعد أن قضى الجيش الأوكراني شهرا واحدا تقريبا في استخدامها.
ومن مشاكل مدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000" أنها لا تتعامل مع قذائف صُنعت في دول حلف الناتو الأخرى إلا بصعوبة. كما تعاني مدافع "غيبارد" الألمانية التي حصل الجيش الأوكراني عليها أيضا، من الشيء نفسه.
وقد لمست تركيا جودة السلاح الألماني الرديئة، في وقت سابق، عندما حققت دبابات "ليوبارد 2" التي يملكها الجيش التركي نتائج سيئة في مواجهات مع الإسلاميين في العراق وسوريا.
وكشفت وزارة الدفاع البولندية عن تدني سمعة السلاح الألماني، حينما قررت التوقف عن اقتناء دبابات "ليوبارد 2" ومدافع "بانتسرهاوبيتزي 2000".
وتحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة من الدول الغربية الراعية لنظام الحكم في أوكرانيا لكي تواصل حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. واضطرت روسيا أخيرا إلى التدخل لمنع مواصلة نظام الحكم الأوكراني اعتداءاته على السكان في جنوب شرق أوكرانيا.
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