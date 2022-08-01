https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-بدء-تفكيك-المتاريس-على-الطرق-السريعة-في-شمال-كوسوفو---1065837925.html
إعلام: بدء تفكيك المتاريس على الطرق السريعة في شمال كوسوفو
إعلام: بدء تفكيك المتاريس على الطرق السريعة في شمال كوسوفو
بدأ المواطنين الصرب في شمال كوسوفو تفكيك المتاريس المثبتة بعد تأجيل الحظر المفروض على الدخول بلوحات الترخيص والوثائق الصربية لمدة شهر، الذي كان من المفترض أن... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:20+0000
2022-08-01T10:20+0000
2022-08-01T10:20+0000
العالم
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وفقا لصحيفة "فيشرني": "لقد بدأ تفكيك المتاريس على جميع الطرق السريعة، ويتم إزالة الشاحنات للسماح لحركة المرور بالعبور. عند نقطة تفتيش ميرداري، تعمل حركة المرور بشكل طبيعي، ويتم إصدار شهادة مؤقتة لجميع ناقلات الوثائق الشخصية الصربية".قال الرئيس الصربي فوتشيتش، يوم الخميس الماضي، إن سلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، مع خططها لحظر لوحات الترخيص الصادرة عن القيادة الصربية لصرب كوسوفو؛ تريد التسبب في أزمة وخلق مشاكل في الإقليم.من جهتها، وزارة الدفاع الصربية، كذّبت التقارير حول نشر جيشها في كوسوفو وميتوهيا، والاشتباك مع شرطة كوسوفو؛ وحثت على عدم نشر معلومات مضللة.وقالت: "الجيش الصربي لم يتجاوز الخط الإداري، ولم يدخل إقليم كوسوفو وميتوهيا، بأي شكل من الأشكال".وأغلقت شرطة كوسوفو، أمس الأحد، الخط الإداري لحركة الركاب والنقل عند نقطتي عبور برنياك ويارين شمالي الإقليم؛ وذلك على خلفية إغلاق الطرق المؤدية إلى نقطة التفتيش.بدورها، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، اليوم الاثنين، على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد، واستعادة حرية الحركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-تم-تفادي-تصعيد-الصراع-بين-كوسوفو-وصربيا-1065836889.html
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العالم
إعلام: بدء تفكيك المتاريس على الطرق السريعة في شمال كوسوفو
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بدأ المواطنين الصرب في شمال كوسوفو تفكيك المتاريس المثبتة بعد تأجيل الحظر المفروض على الدخول بلوحات الترخيص والوثائق الصربية لمدة شهر، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب.
وفقا لصحيفة "فيشرني": "لقد بدأ تفكيك المتاريس على جميع الطرق السريعة، ويتم إزالة الشاحنات للسماح لحركة المرور بالعبور. عند نقطة تفتيش ميرداري، تعمل حركة المرور بشكل طبيعي، ويتم إصدار شهادة مؤقتة لجميع ناقلات الوثائق الشخصية الصربية".
قال الرئيس الصربي فوتشيتش، يوم الخميس الماضي، إن سلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، مع خططها لحظر لوحات الترخيص الصادرة عن القيادة الصربية لصرب كوسوفو؛ تريد التسبب في أزمة وخلق مشاكل في الإقليم.
من جهتها، وزارة الدفاع الصربية، كذّبت التقارير حول نشر جيشها في كوسوفو وميتوهيا، والاشتباك مع شرطة كوسوفو؛ وحثت على عدم نشر معلومات مضللة.
وقالت: "الجيش الصربي لم يتجاوز الخط الإداري، ولم يدخل إقليم كوسوفو وميتوهيا، بأي شكل من الأشكال".
وأغلقت شرطة كوسوفو، أمس الأحد، الخط الإداري لحركة الركاب والنقل عند نقطتي عبور برنياك ويارين شمالي الإقليم؛ وذلك على خلفية إغلاق الطرق المؤدية إلى نقطة التفتيش.
بدورها، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، اليوم الاثنين، على تجنب المزيد من التصعيد في البلاد، واستعادة حرية الحركة.