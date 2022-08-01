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https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-تسرب-7-أطنان-من-المياه-المشعة-في-المفاعل-الثالث-لمحطة-ميهاما-للطاقة-النووية-في-اليابان-1065838422.html
إعلام: تسرب 7 أطنان من المياه المشعة في المفاعل الثالث لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في اليابان
إعلام: تسرب 7 أطنان من المياه المشعة في المفاعل الثالث لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في اليابان
أكدت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، حدوث تسرب للمياه المشعة من المفاعل الثالث لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في فوكوي على الساحل الشرقي للبلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:24+0000
2022-08-01T10:30+0000
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وكتبت الصحيفة: "حدث التسرب داخل وحدة الطاقة في المفاعل الثالث. تدعي الشركة المشغلة أنه لن يكون لها تأثير على البيئة. عمر المفاعل أكثر من 40 سنة".تدير المحطة شركة كانساي للطاقة الكهربائية، وتقع هذه المحطة في بلدة ميهاما قي محافظة فوكوي اليابانية على بعد 320 كيلومترًا غرب طوكيو، وتبلغ مساحتها 520,000 متر مربع."ميهاما 3" هو مفاعل ماء مضغوط (مائي-مائي)، من تصنيع شركة "ويستينغهاوس" باستطاعة 826 ميغاواط كهربائي، وُضع في الخدمة منذ عام 1976.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/رئيس-الوزراء-الياباني-محذرا-من-امتلاك-بلاده-لغواصة-نووية-تتناقض-مع-قانون-اليابان-للطاقة-الذرية-1063845800.html
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العالم

إعلام: تسرب 7 أطنان من المياه المشعة في المفاعل الثالث لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في اليابان

10:24 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 01.08.2022)
© Sputnikبناء محطة نووية
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
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أكدت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، حدوث تسرب للمياه المشعة من المفاعل الثالث لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في فوكوي على الساحل الشرقي للبلاد.
وكتبت الصحيفة: "حدث التسرب داخل وحدة الطاقة في المفاعل الثالث. تدعي الشركة المشغلة أنه لن يكون لها تأثير على البيئة. عمر المفاعل أكثر من 40 سنة".
تدير المحطة شركة كانساي للطاقة الكهربائية، وتقع هذه المحطة في بلدة ميهاما قي محافظة فوكوي اليابانية على بعد 320 كيلومترًا غرب طوكيو، وتبلغ مساحتها 520,000 متر مربع.
"ميهاما 3" هو مفاعل ماء مضغوط (مائي-مائي)، من تصنيع شركة "ويستينغهاوس" باستطاعة 826 ميغاواط كهربائي، وُضع في الخدمة منذ عام 1976.
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