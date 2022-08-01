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https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-يقول-إن-إدارة-بايدن-ستدعم-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065853961.html
إعلام: مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول إن إدارة بايدن ستدعم زيارة بيلوسي إلى تايوان
إعلام: مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول إن إدارة بايدن ستدعم زيارة بيلوسي إلى تايوان
قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الاثنين ، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستدعم زيارة رئيسة مجلس النواب... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:46+0000
2022-08-01T13:46+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نانسي بيلوسي
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وواصل كيربي في تصريحات إلى مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بريانا كيلار، في برنامج "نيو داي": "نريد أن نتأكد من أن بيلوسي عندما تسافر إلى الخارج، يمكنها القيام بذلك بأمان وسنتأكد من ذلك، ولا يوجد سبب للخطاب الصيني، ولا يوجد سبب لاتخاذ أي إجراءات".وتابع كيربي في تصريحاته أنه "ليس من غير المألوف أن يسافر قادة الكونغرس إلى تايوان".وأوضح: "كدولة - لا ينبغي أن نخاف من هذا الخطاب أو تلك الإجراءات المحتملة، هذه رحلة مهمة لبيلوسي، وسنقوم بكل ما في وسعنا لدعمها".وردا على سؤال عما إذا كانت أمريكا مستعدة للتداعيات مع الصين بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال جون كيربي إنه "لا يوجد تغيير في سياستنا، ولا تغيير في تركيزنا على محاولة الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة وآمنة ومنفتحة".وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية اليوم الاثنين بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نانسي بيلوسي

إعلام: مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول إن إدارة بايدن ستدعم زيارة بيلوسي إلى تايوان

13:46 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، اليوم الاثنين ، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستدعم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي حذرت الصين منها.
وواصل كيربي في تصريحات إلى مراسلة شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بريانا كيلار، في برنامج "نيو داي": "نريد أن نتأكد من أن بيلوسي عندما تسافر إلى الخارج، يمكنها القيام بذلك بأمان وسنتأكد من ذلك، ولا يوجد سبب للخطاب الصيني، ولا يوجد سبب لاتخاذ أي إجراءات".
وتابع كيربي في تصريحاته أنه "ليس من غير المألوف أن يسافر قادة الكونغرس إلى تايوان".
وأوضح: "كدولة - لا ينبغي أن نخاف من هذا الخطاب أو تلك الإجراءات المحتملة، هذه رحلة مهمة لبيلوسي، وسنقوم بكل ما في وسعنا لدعمها".
وردا على سؤال عما إذا كانت أمريكا مستعدة للتداعيات مع الصين بشأن زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان، قال جون كيربي إنه "لا يوجد تغيير في سياستنا، ولا تغيير في تركيزنا على محاولة الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة وآمنة ومنفتحة".
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12:46 GMT
وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية اليوم الاثنين بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.
وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.
ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
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