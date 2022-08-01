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https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-مقتل-زعيم-تنظيم-القاعدة-أيمن-الظواهري-في-الغارة-الأمريكية-على-أفغانستان-1065874749.html
إعلام: مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان
إعلام: مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T21:44+0000
2022-08-01T22:15+0000
تنظيم القاعدة
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ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين – لم تسمهم- على دراية بالأمر، قولهم بمقتل أيمن الظواهري.وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الرئيس بايدن سيدلي بتصريحات في المساء بشأن "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب"، لكنه لم يذكر الظواهري.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملية ناجحة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع دون وقوع إصابات بين المدنيين.وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفذت عملية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمكافحة الإرهاب في أفغانستان ضد هدف مهم يمثل القاعدة. وكانت العملية ناجحة ولم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين".وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد، حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.وجددت طالبان تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول)، ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان. بحسب الوزارة.
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تنظيم القاعدة

إعلام: مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان

21:44 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 22:15 GMT 01.08.2022)
© AP Photoأيمن الظواهري زعيم "القاعدة"
أيمن الظواهري زعيم القاعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين – لم تسمهم- على دراية بالأمر، قولهم بمقتل أيمن الظواهري.
وبحسب الصحيفة، لم يتضح على الفور أين ومتى قتل الظواهري وما هو عنصر الحكومة الأمريكية الذي نفذ المهمة.
وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن الرئيس بايدن سيدلي بتصريحات في المساء بشأن "عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب"، لكنه لم يذكر الظواهري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملية ناجحة ضد تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع دون وقوع إصابات بين المدنيين.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفذت عملية خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمكافحة الإرهاب في أفغانستان ضد هدف مهم يمثل القاعدة. وكانت العملية ناجحة ولم تسفر عن أي خسائر في صفوف المدنيين".
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وسحبت الولايات المتحدة، بنهاية أغسطس/آب الماضي، آخر قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد، حيث أجرت عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، من مطار كابول.
وبسطت طالبان، في 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرتها على أفغانستان، لتشكل بعدها حكومة تدير شؤون البلاد.
وجددت طالبان تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي دولة، فيما أعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن استمرار وجود القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول)، ومنظمات إرهابية أخرى في أفغانستان. بحسب الوزارة.
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