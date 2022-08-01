https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-تتحدث-عن-وساطة-قطرية-وعمانية-في-المفاوضات-النووية-وترد-على-إجراء-حوار-مباشر-مع-الأردن-1065859699.html
إيران تتحدث عن وساطة قطرية وعمانية في المفاوضات النووية وترد على إجراء حوار مباشر مع الأردن
إيران تتحدث عن وساطة قطرية وعمانية في المفاوضات النووية وترد على إجراء حوار مباشر مع الأردن
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران طالما دعت إلى إحياء الاتفاق النووي وقدمت آراءها ومقترحاتها حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:46+0000
2022-08-01T14:46+0000
2022-08-01T14:46+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إنه "من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة تتعلق بموعد المفاوضات في المستقبل القريب"، معلنا ترحيبه بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "من المتوقع أن نشهد جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة"، متابعا: "قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية الأوربي جوزيب بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل إلى نتيجة حول موعد المفاوضات في المستقبل القريب، ونرحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق".وبشأن الوساطة القطرية والعُمانية في المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن "بعض دول المنطقة لديها دوافع إيجابية في هذا الخصوص"، مضيفا أن "قطر وعمان ترغبان بلعب دور إيجابي في المفاوضات"، واصفا علاقات إيران بهذين البلدين بالجيدة وواسعة النطاق.وحول الأنباء التي تفيد بإجراء حوار مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأردنيين بوساطة عراقية قال كنعاني: "ليس لدي معلومات لتأييد الموضوع لكني أؤكد أن لدينا علاقات مباشرة وثنائية مع الحكومة الأردنية وأن سفارتي البلدين تنشطان في طهران وعمان وهناك إمكانية لإجراء اتصالات ومحادثات دبلوماسية بين مسؤولي البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نمتلك-القدرة-على-تصنيع-قنبلة-نووية-1065833229.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أخبار الأردن, سلطنة عمان
إيران تتحدث عن وساطة قطرية وعمانية في المفاوضات النووية وترد على إجراء حوار مباشر مع الأردن
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "إيران طالما دعت إلى إحياء الاتفاق النووي وقدمت آراءها ومقترحاتها حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إنه "من الممكن أن نتوصل إلى نتيجة تتعلق بموعد المفاوضات في المستقبل القريب"، معلنا ترحيبه بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف: "من المتوقع أن نشهد جولة جديدة من المفاوضات إذا كانت لدى واشنطن الإرادة لتحقيق نتيجة"، متابعا: "قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية الأوربي جوزيب بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات ومتفائلون بالتوصل إلى نتيجة حول موعد المفاوضات في المستقبل القريب، ونرحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق".
وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التوصل إلى الاتفاق، استراتيجية جادة وليس تكتيكا"، مؤكدا أن "التوصل إلى اتفاق يوفر ويضمن مصالحنا ومصالح الأعضاء في الاتفاق".
وبشأن الوساطة القطرية والعُمانية في المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن "بعض دول المنطقة لديها دوافع إيجابية في هذا الخصوص"، مضيفا أن "قطر وعمان ترغبان بلعب دور إيجابي في المفاوضات"، واصفا علاقات إيران بهذين البلدين بالجيدة وواسعة النطاق.
وحول الأنباء التي تفيد بإجراء حوار مباشر بين المسؤولين الإيرانيين والأردنيين
بوساطة عراقية قال كنعاني: "ليس لدي معلومات لتأييد الموضوع لكني أؤكد أن لدينا علاقات مباشرة وثنائية مع الحكومة الأردنية وأن سفارتي البلدين تنشطان في طهران وعمان وهناك إمكانية لإجراء اتصالات ومحادثات دبلوماسية بين مسؤولي البلدين".