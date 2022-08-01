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إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية
إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T20:33+0000
2022-08-01T20:33+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق اليوم الاثنين: "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".وجاء في البيان: "إدمان البيت الأبيض للعقوبات واستخدامها كأداة هو مؤشر على نظام الهيمنة الأمريكية، وتغيير الحكومات في هذا البلد لا يحدث فرقًا في نهج أمريكا".وأوضح أن إيران سوف تظهر "ردا حاسمًا وحازمًا وفوريًا على إصرار البيت الأبيض على استمرار العقوبات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة البلاد واقتصاده".أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران".وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-في-الإمارات-وسنغافورة-والصين-على-صلة-بإيران-1065863083.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية

20:33 GMT 01.08.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي.
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق اليوم الاثنين: "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".
وجاء في البيان: "إدمان البيت الأبيض للعقوبات واستخدامها كأداة هو مؤشر على نظام الهيمنة الأمريكية، وتغيير الحكومات في هذا البلد لا يحدث فرقًا في نهج أمريكا".
وأوضح أن إيران سوف تظهر "ردا حاسمًا وحازمًا وفوريًا على إصرار البيت الأبيض على استمرار العقوبات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة البلاد واقتصاده".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران
16:05 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران".
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".
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