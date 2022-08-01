https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-تصف-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-ضدها-بأنها-مدمرة-في-ظل-المفاوضات-النووية-1065872794.html

إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية

إيران تصف العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بأنها مدمرة في ظل المفاوضات النووية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران، بالإجراءات المدمّرة التي تأتي في ظل الجهود المبذولة من أجل العودة للاتفاق النووي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T20:33+0000

2022-08-01T20:33+0000

2022-08-01T20:33+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان حول العقوبات المفروضة، في وقت سابق اليوم الاثنين: "حتى في سياق الجهود الحالية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، فإنهم لا يوقفون هذه الإجراءات غير المثمرة والمدمّرة".وجاء في البيان: "إدمان البيت الأبيض للعقوبات واستخدامها كأداة هو مؤشر على نظام الهيمنة الأمريكية، وتغيير الحكومات في هذا البلد لا يحدث فرقًا في نهج أمريكا".وأوضح أن إيران سوف تظهر "ردا حاسمًا وحازمًا وفوريًا على إصرار البيت الأبيض على استمرار العقوبات، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة البلاد واقتصاده".أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، "إضافة 6 كيانات جديدة على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران".وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها "فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات وسنغافورة والصين على صلة بإيران".قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستواصل استخدام العقوبات ضد إيران إلى أن تصبح مستعدة للعودة للاتفاق النووي".

https://arabic.sputniknews.com/20220801/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-كيانات-في-الإمارات-وسنغافورة-والصين-على-صلة-بإيران-1065863083.html

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