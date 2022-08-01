https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نؤكد-دائما-أهمية-استقرار-وأمن-العراق-1065833091.html
إيران: نؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق
إيران: نؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق
صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن آخر المستجدات في العراق هي شأن داخلي، وأن التيارات السياسية العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:05+0000
2022-08-01T09:05+0000
2022-08-01T09:05+0000
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إيران
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وبحسب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، فإن "إيران تؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق، وأن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، ونتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية".وتابع كنعاني: "نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية"، مؤكدا أن "التطورات الراهنة في العراق شأن داخلي والأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة"، مضيفا: "إننا نحترم قرار الشعب العراقي ونؤمن بالحوار لتسوية المشاكل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/العراق-الإطار-التنسيقي-يرحب-بدعوة-رئيس-إقليم-كردستان-للحوار-1065827770.html
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العالم العربي, العراق, إيران
إيران: نؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق
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صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن آخر المستجدات في العراق هي شأن داخلي، وأن التيارات السياسية العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، فإن "إيران تؤكد دائما أهمية استقرار وأمن العراق، وأن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة"، مشيرا إلى أن "العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، ونتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية".
وتابع كنعاني: "نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية"، مؤكدا أن "التطورات الراهنة في العراق شأن داخلي والأحزاب والتيارات العراقية قادرة على تخطي هذه المرحلة"، مضيفا: "إننا نحترم قرار الشعب العراقي ونؤمن بالحوار لتسوية المشاكل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية
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