https://arabic.sputniknews.com/20220801/الأمم-المتحدة-الخطر-النووي-وصل-إلى-مستوى-ذروة-الحرب-الباردة-1065861198.html

الأمم المتحدة: الخطر النووي وصل إلى مستوى ذروة الحرب الباردة

الأمم المتحدة: الخطر النووي وصل إلى مستوى ذروة الحرب الباردة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، في افتتاح المؤتمر الاستعراضي للدول المشاركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن خطر استخدام... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T15:13+0000

2022-08-01T15:13+0000

2022-08-01T15:13+0000

العالم

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وتابع غوتيريش: "في الوقت الحاضر، هناك خطر نووي، لم يسبق له مثيل منذ ذروة الحرب الباردة. تواجه البشرية خطر نسيان الدروس المستفادة من الهجمات على هيروشيما وناغازاكي. وصلت التوترات الجيوسياسية إلى آفاق جديدة".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.وقال غوتيريش في خطاب بمناسبة المؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "إن القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".وأضاف: "هذا يعني تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات الخاصة بنزع السلاح [النووي] وعدم انتشاره وتزويدها بالموارد الكاملة، بما في ذلك العمل المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وشدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع قائلا: "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزاما قويا من قبل جميع الدول الأطراف [بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية]".

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