https://arabic.sputniknews.com/20220801/الأمين-العام-الجديد-أوبك-ليست-في-منافسة-مع-روسيا-1065826508.html
الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا
الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا
أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:13+0000
2022-08-01T06:13+0000
2022-08-01T06:13+0000
اقتصاد
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وقال في الحديث لصحيفة "الرأي"، إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية.وكشف أن لديه تطلعات سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته مرشحا لدولة الكويت لهذا المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا
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أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا.
وقال
في الحديث لصحيفة "الرأي"، إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية.
وكشف أن لديه تطلعات سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.
ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته مرشحا لدولة الكويت لهذا المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.