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الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا
الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا
أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:13+0000
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اقتصاد
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وقال في الحديث لصحيفة "الرأي"، إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية.وكشف أن لديه تطلعات سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته مرشحا لدولة الكويت لهذا المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.
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اقتصاد

الأمين العام الجديد: "أوبك" ليست في منافسة مع روسيا

06:13 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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أعلن الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا.
وقال في الحديث لصحيفة "الرأي"، إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية.
وكشف أن لديه تطلعات سيقدمها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستقبلية وأهمها الحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.
ويتولى الغيص مهام منصبه لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته مرشحا لدولة الكويت لهذا المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، في اجتماع وزاري خاص عقد عن بعد.
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