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https://arabic.sputniknews.com/20220801/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بانطلاق-أول-سفينة-تجارية-للحبوب-من-ميناء-أوديسا-1065828395.html
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بانطلاق أول سفينة تجارية للحبوب من ميناء أوديسا
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بانطلاق أول سفينة تجارية للحبوب من ميناء أوديسا
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمغادرة أول سفينة تجارية للحبوب من ميناء أوديسا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:37+0000
2022-08-01T07:38+0000
العالم
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وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بأن تصبح السفينة الأولى مجرد بداية للعديد من ناقلات الحبوب، وفقا للمبادرة الموقعة في إسطنبول.ذكرت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، في وقت سابق، أن أول سفينة حبوب محملة بـ 26 ألف طن من الذرة غادرت ميناء أوديسا واتجهت إلى لبنان.أكد وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، على انطلاق أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من الميناء.كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 صباحا (بتوقيت غرينيتش)وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، جاء فيه إن "أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين.وأضاف البيان: "ستغادر سفينة رازوني المحملة بالذرة ميناء أوديسا في الساعة 8:30 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الاثنين باتجاه لبنان".وأشار البيان إلى أن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني، لافتًا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-التركية-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-ستغادر-ميناء-أوكرانيا-صباحا-1065825402.html
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مكتب-زيلينسكي-توجد-16-سفينة-محملة-بالحبوب-في-موانئ-أوديسا-1065735178.html
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العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بانطلاق أول سفينة تجارية للحبوب من ميناء أوديسا

07:37 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمغادرة أول سفينة تجارية للحبوب من ميناء أوديسا.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بأن تصبح السفينة الأولى مجرد بداية للعديد من ناقلات الحبوب، وفقا للمبادرة الموقعة في إسطنبول.
ذكرت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا، في وقت سابق، أن أول سفينة حبوب محملة بـ 26 ألف طن من الذرة غادرت ميناء أوديسا واتجهت إلى لبنان.
أكد وزير البنية التحتية في أوكرانيا ألكسندر كوبراكوف، على انطلاق أول سفينة محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من الميناء.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 صباحا (بتوقيت غرينيتش)
وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، جاء فيه إن "أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين.
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
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الدفاع التركية: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا
04:44 GMT
وأضاف البيان: "ستغادر سفينة رازوني المحملة بالذرة ميناء أوديسا في الساعة 8:30 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الاثنين باتجاه لبنان".

وأشار البيان إلى أن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني، لافتًا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
حصاد القمح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مكتب زيلينسكي: توجد 16 سفينة محملة بالحبوب في موانئ أوديسا
29 يوليو, 12:25 GMT
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