https://arabic.sputniknews.com/20220801/الأولى-من-نوعها-قائد-الشرطة-الإسرائيلية-يبدأ-زيارة-إلى-المغرب-1065830575.html
الأولى من نوعها... قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة إلى المغرب
الأولى من نوعها... قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة إلى المغرب
بدأ قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، يلتقي خلالها مع كبار مسؤولي الشرطة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:49+0000
2022-08-01T07:49+0000
2022-08-01T07:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وسيبحث قائد الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين المغاربة "تعزيز التعاون العملياتي، والاستخباري، والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين وأجهزتهما الشرطية"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ومن المقرر أن يزور شبتاي أيضا عددا من مراكز الشرطة والأمن في المغرب، خلال زيارته التي تستمر 5 أيام.وهذه هي الزيارة الأولى لقائد شرطة إسرائيلي إلى المغرب.وخلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أجرى وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي زيارتين إلى المغرب، في ظل توطيد العلاقات بين الرباط وتل أبيب.وأواخر 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطعية دامت لنحو عقدين منذ عام 2000، على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
الأولى من نوعها... قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة إلى المغرب
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بدأ قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، يلتقي خلالها مع كبار مسؤولي الشرطة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني.
وسيبحث قائد الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين المغاربة "تعزيز التعاون العملياتي، والاستخباري، والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين وأجهزتهما الشرطية"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ومن المقرر أن يزور شبتاي أيضا عددا من مراكز الشرطة والأمن في المغرب، خلال زيارته التي تستمر 5 أيام.
وهذه هي الزيارة الأولى لقائد شرطة إسرائيلي إلى المغرب.
وخلال شهر يوليو/تموز المنصرم، أجرى وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي زيارتين إلى المغرب، في ظل توطيد العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وأواخر 2020، استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطعية دامت لنحو عقدين منذ عام 2000، على خلفية اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.