https://arabic.sputniknews.com/20220801/الإمارات-تعتمد-اللجنة-العليا-للتحول-الرقمي-الحكومي-1065834421.html
الإمارات تعتمد اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي
الإمارات تعتمد اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي
أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الاثنين، اعتماد "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي"، التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية "لتسريع وتعظيم" أثر... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:31+0000
2022-08-01T09:31+0000
2022-08-01T09:31+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد تشكيل اللجنة برئاسة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.ويدور الحديث عن تشكيل "لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي"، وفق المصدر ذاته.ومن ضمن اختصاصات اللجنة "الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية".كما تهدف اللجنة إلى "رفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل".وتتنوع برامج اللجنة بين "اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة الإمارات، وإعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية".يشار إلى أن الإمارات نجحت في تنمية بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث باتت من أكثر الدول التي أحدثت تحولا رقميا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20200618/التحول-الرقمي-كيف-ساعد-الإمارات-في-مواجهة-فيروس-كورونا؟-1045759347.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعتمد اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الاثنين، اعتماد "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي"، التي تهدف إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية "لتسريع وتعظيم" أثر التحول الرقمي الشامل للحكومة.
وقالت وكالة
الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد تشكيل اللجنة برئاسة عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
ويدور الحديث عن تشكيل "لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم "اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي"، وفق المصدر ذاته.
ومن ضمن اختصاصات اللجنة "الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية".
كما تهدف اللجنة إلى "رفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي
الشامل".
وتتنوع برامج اللجنة بين "اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة الإمارات، وإعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية".
يشار إلى أن الإمارات
نجحت في تنمية بنيتها التحتية التكنولوجية، حيث باتت من أكثر الدول التي أحدثت تحولا رقميا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة الماضية.