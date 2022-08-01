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الجوازات السعودية تنصح الراغبين في السفر بالاستفادة من خدمات "أبشر"
الجوازات السعودية تنصح الراغبين في السفر بالاستفادة من خدمات "أبشر"
وجهت المديرية العامة للجوازات في السعودية مجموعة نصائح إلى المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:59+0000
2022-08-01T09:59+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الاثنين، أن المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" في عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي.كما حثت على الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي "سُبل" لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد.ونصحت مديرية الجوازات الراغبين في السفر بالتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.يذكر أن الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" تتطلب حجز موعد إلكتروني عند الرغبة في تسلّم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.
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أخبار السعودية اليوم

الجوازات السعودية تنصح الراغبين في السفر بالاستفادة من خدمات "أبشر"

09:59 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / -
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وجهت المديرية العامة للجوازات في السعودية مجموعة نصائح إلى المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الاثنين، أن المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" في عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي.
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كما حثت على الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي "سُبل" لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد.
ونصحت مديرية الجوازات الراغبين في السفر بالتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.
يذكر أن الخدمات المقدمة عبر منصة "أبشر" تتطلب حجز موعد إلكتروني عند الرغبة في تسلّم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.
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