https://arabic.sputniknews.com/20220801/الحكومة-الأمريكية-تعارض-صفقة-دمج-شركتي-نشر-عملاقتين-1065854866.html
الحكومة الأمريكية تعارض صفقة دمج شركتي نشر عملاقتين
الحكومة الأمريكية تعارض صفقة دمج شركتي نشر عملاقتين
تتبادل الحكومة الأمريكية وشركة النشر العملاقة "بينغوين راندوم هاوس"الادعاءات في محاكمة اتحادية لمكافحة الاحتكار، اليوم الاثنين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:51+0000
2022-08-01T13:51+0000
2022-08-01T13:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لمنع صفقة الاندماج التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، والتي من شأنه أن خفض عدد دور النشر الكبرى في الولايات المتحدة إلى أربعة من خمسة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".في خطوة غير معتادة، سيكون الشاهد الرئيسي للحكومة ستيفن كينغ، المؤلف الشهير والأديب الذي تنشر "سايمون و شوستر" أعماله. من المتوقع أن يدلي كينغ بشهادته خلال المحاكمة التي تستمر أسابيع في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.تزعم الحكومة أن الصفقة ستضر المؤلفين، والقراء في النهاية، وتقول إن الصفقة ستحبط المنافسة وتعطي "بينغوين" تأثيرا هائلا على الكتب التي يتم نشرها في الولايات المتحدة، مما يقلل على الأرجح من المبلغ المدفوع للمؤلفين ويمنح المستهلكين عددا أقل من الكتب للاختيار من بينها.يرد الناشران بالقول إن الاندماج سيعزز المنافسة بين الناشرين للعثور على أفضل الكتب وبيعها، من خلال تمكين الشركة المندمجة من تقديم مدفوعات مسبقة أكبر ودعم تسويقي للمؤلفين، وإن ذلك سيفيد القراء وبائعي الكتب والمؤلفين.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة الأمريكية تعارض صفقة دمج شركتي نشر عملاقتين
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تتبادل الحكومة الأمريكية وشركة النشر العملاقة "بينغوين راندوم هاوس"الادعاءات في محاكمة اتحادية لمكافحة الاحتكار، اليوم الاثنين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع أكبر ناشر للكتب في البلاد من الاندماج مع منافسه "سايمون و شوستر".
رفعت وزارة العدل
دعوى قضائية لمنع صفقة الاندماج التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، والتي من شأنه أن خفض عدد دور النشر الكبرى في الولايات المتحدة إلى أربعة من خمسة، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
في خطوة غير معتادة، سيكون الشاهد الرئيسي للحكومة ستيفن كينغ، المؤلف الشهير والأديب الذي تنشر "سايمون و شوستر" أعماله. من المتوقع أن يدلي كينغ بشهادته خلال المحاكمة التي تستمر أسابيع في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.
تزعم الحكومة أن الصفقة ستضر المؤلفين، والقراء في النهاية، وتقول إن الصفقة ستحبط المنافسة وتعطي "بينغوين" تأثيرا هائلا على الكتب التي يتم نشرها في الولايات المتحدة، مما يقلل على الأرجح من المبلغ المدفوع للمؤلفين ويمنح المستهلكين عددا أقل من الكتب للاختيار من بينها.
يرد الناشران بالقول إن الاندماج سيعزز المنافسة بين الناشرين للعثور على أفضل الكتب وبيعها، من خلال تمكين الشركة المندمجة من تقديم مدفوعات مسبقة أكبر ودعم تسويقي للمؤلفين، وإن ذلك سيفيد القراء وبائعي الكتب والمؤلفين.