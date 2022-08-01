https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الإيرانية-مستعدون-لتقديم-المساعدة-إذا-تقدم-لبنان-بطلب-رسمي-بخصوص-الوقود-1065828269.html
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة إذا تقدم لبنان بطلب رسمي بخصوص الوقود
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة إذا تقدم لبنان بطلب رسمي بخصوص الوقود
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:31+0000
2022-08-01T07:31+0000
2022-08-01T07:32+0000
العالم العربي
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وأوضح كنعاني، اليوم الاثنين: "نرغب بتحسين الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، ونرغب بالمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، وهذا الأمر يتعلق بالحكومة اللبنانية".وتابع: "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبًا لتوفير الوقود إلى لبنان فإيران مستعدة لدراسته والمساعدة في ذلك".ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الخارجية الإيرانية: مستعدون للمساعدة إذا تقدم لبنان بطلب رسمي بخصوص الوقود
07:31 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 07:32 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران على استعداد لتقديم المساعدة في مجال الطاقة للبنان، ولكن حتى الآن لم تتلق بلده أي طلب رسمي في هذا الشأن.
وأوضح كنعاني، اليوم الاثنين: "نرغب بتحسين الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، ونرغب بالمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، وهذا الأمر يتعلق بالحكومة اللبنانية".
وتابع: "إذا قدمت الحكومة اللبنانية طلبًا لتوفير الوقود إلى لبنان فإيران مستعدة لدراسته والمساعدة في ذلك".
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين
العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.