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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-الغرب-يسعى-لتسييس-عمل-الإنتربول-1065827301.html
الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتسييس عمل الإنتربول
الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتسييس عمل الإنتربول
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الغرب يسعى لاستخدام الإنتربول لمصالحه السياسية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:49+0000
2022-08-01T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول الغربية تدعو باستمرار للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وحتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة.وأضاف: "إنها [الدول الغربية] تسعى إلى استخدام منظمة الشرطة لمصالح سياسية فقط، للضغط على أعضائها من أجل منع وكالات إنفاذ القانون الروسية من الوصول إلى موارد معلومات الإنتربول".ونوه إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل الدول الغربية "متهورة وغير مبررة"، وتهدد الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء الإنتربول من أجله في عام 1923 - "لضمان توحيد جهود وكالات إنفاذ القانون الوطنية في الدول الأعضاء في مكافحة الجريمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-عودة-المسلحين-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-تشكل-خطورة-على-بلادهم-1065826699.html
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الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتسييس عمل الإنتربول

06:49 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الغرب يسعى لاستخدام الإنتربول لمصالحه السياسية الخاصة ومنع وصول روسيا إلى قنواتها، ومثل هذه الخطوات متهورة وتقوض العمل المشترك.
وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول الغربية تدعو باستمرار للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وحتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة.
وأضاف: "إنها [الدول الغربية] تسعى إلى استخدام منظمة الشرطة لمصالح سياسية فقط، للضغط على أعضائها من أجل منع وكالات إنفاذ القانون الروسية من الوصول إلى موارد معلومات الإنتربول".
ونوه إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل الدول الغربية "متهورة وغير مبررة"، وتهدد الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء الإنتربول من أجله في عام 1923 - "لضمان توحيد جهود وكالات إنفاذ القانون الوطنية في الدول الأعضاء في مكافحة الجريمة".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الخارجية الروسية: عودة المسلحين الذين يقاتلون في أوكرانيا تشكل خطورة على بلادهم
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