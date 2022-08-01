https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-الغرب-يسعى-لتسييس-عمل-الإنتربول-1065827301.html

الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتسييس عمل الإنتربول

الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتسييس عمل الإنتربول

أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الغرب يسعى لاستخدام الإنتربول لمصالحه السياسية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T06:49+0000

2022-08-01T06:49+0000

2022-08-01T06:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول الغربية تدعو باستمرار للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وحتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة.وأضاف: "إنها [الدول الغربية] تسعى إلى استخدام منظمة الشرطة لمصالح سياسية فقط، للضغط على أعضائها من أجل منع وكالات إنفاذ القانون الروسية من الوصول إلى موارد معلومات الإنتربول".ونوه إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل الدول الغربية "متهورة وغير مبررة"، وتهدد الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء الإنتربول من أجله في عام 1923 - "لضمان توحيد جهود وكالات إنفاذ القانون الوطنية في الدول الأعضاء في مكافحة الجريمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-عودة-المسلحين-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-تشكل-خطورة-على-بلادهم-1065826699.html

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روسيا