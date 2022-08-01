https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-الناتو-يدعم-ضمنيا-إجراءات-كييف-بشأن-تجنيد-الأجانب-1065825264.html
الخارجية الروسية: الناتو يدعم ضمنيا إجراءات كييف بشأن تجنيد الأجانب
الخارجية الروسية: الناتو يدعم ضمنيا إجراءات كييف بشأن تجنيد الأجانب
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن عددا من دول حلف الناتو تدعم ضمنيًا إجراءات السلطات في... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T04:31+0000
2022-08-01T04:31+0000
2022-08-01T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "تراقب روسيا عن كثب تجنيد السلطات الأوكرانية، المواطنين الأجانب بدعم ضمني من دول الناتو للمشاركة في عمليات عسكرية في شرق أوكرانيا".وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل العدد في أوكرانيا إلى أكثر من 7 آلاف مرتزقا، من نحو 60 دولة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي، أن الطيران الروسي نجح في القضاء على أكثر من 40 مرتزقا من دول أجنبية، في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام ذخيرة عالية الدقة.وفي وقت سابق، وصف المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، انتشار المرتزقة وتسرب الأسلحة من أوكرانيا، بأنه تهديد خطير للغاية على بلدان رابطة الدول المستقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-واشنطن-تجمد-الحوار-مع-موسكو-حول-مكافحة-الإرهاب-1065824377.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: الناتو يدعم ضمنيا إجراءات كييف بشأن تجنيد الأجانب
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أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن عددا من دول حلف الناتو تدعم ضمنيًا إجراءات السلطات في كييف لتجنيد مواطنين أجانب للمشاركة في الأعمال العدائية في دونباس.
موسكو- سبوتنيك. وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك "تراقب روسيا عن كثب تجنيد السلطات الأوكرانية
، المواطنين الأجانب بدعم ضمني من دول الناتو للمشاركة في عمليات عسكرية في شرق أوكرانيا".
ولفت تارابرين إلى أن البعثات الدبلوماسية الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية تشارك بهذا النشاط، الأمر الذي يتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وصل العدد في أوكرانيا إلى أكثر من 7 آلاف مرتزقا، من نحو 60 دولة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء الماضي، أن الطيران الروسي نجح في القضاء على أكثر من 40 مرتزقا من دول أجنبية، في بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام ذخيرة عالية الدقة.
وفي وقت سابق، وصف المدعي العام الروسي، إيغور كراسنوف، انتشار المرتزقة وتسرب الأسلحة من أوكرانيا، بأنه تهديد خطير للغاية على بلدان رابطة الدول المستقلة.