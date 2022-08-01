https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-روسيا-تدرج-عددا-من-الصحفيين-والسياسيين-البريطانيين-في-قائمة-العقوبات-1065861072.html
الخارجية الروسية: روسيا تدرج عددا من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة العقوبات
الخارجية الروسية: روسيا تدرج عددا من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إدراج 39 من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة "حظر الدخول"، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:59+0000
2022-08-01T14:59+0000
2022-08-01T14:59+0000
روسيا
الخارجية الروسية
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "نظرا لمواصلة تطبيق بريطانيا لآلية العقوبات ضد ممثلي الدوائر العامة والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال البريطانيين، الذين يساهمون في نهج لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزلته الدولية إلى قائمة "حظر الدخول" الروسية".وأشار موقع الخارجية الروسية إلى إدراج 39 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية هيلين باور إيستون، فضلاً عن العديد من الصحفيين، من بينهم رئيس الخدمة الإخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية جوناثان مونرو.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع محاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بريطانيا-تدرج-وزير-العدل-الروسي-ومسؤولين-رفيعي-المستوى-بحكومتي-دونيتسك-ولوغانسك-على-قائمة-العقوبات--1065593069.html
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روسيا, الخارجية الروسية, بريطانيا
الخارجية الروسية: روسيا تدرج عددا من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة العقوبات
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إدراج 39 من الصحفيين والسياسيين البريطانيين في قائمة "حظر الدخول"، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون.
موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان منشور على موقع الوزارة: "نظرا لمواصلة تطبيق بريطانيا لآلية العقوبات
ضد ممثلي الدوائر العامة والسياسية في روسيا، والاقتصاديين المحليين ووسائل الإعلام، فقد تقرر إدراج عدد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال البريطانيين، الذين يساهمون في نهج لندن العدائي الهادف إلى شيطنة بلدنا وعزلته الدولية إلى قائمة "حظر الدخول" الروسية".
وأشار موقع الخارجية الروسية إلى إدراج 39 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ديفيد كاميرون، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية هيلين باور إيستون، فضلاً عن العديد من الصحفيين، من بينهم رئيس الخدمة الإخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية جوناثان مونرو.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع محاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.