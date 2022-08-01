https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-عودة-المسلحين-الذين-يقاتلون-في-أوكرانيا-تشكل-خطورة-على-بلادهم-1065826699.html
الخارجية الروسية: عودة المسلحين الذين يقاتلون في أوكرانيا تشكل خطورة على بلادهم
الخارجية الروسية: عودة المسلحين الذين يقاتلون في أوكرانيا تشكل خطورة على بلادهم
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن المقاتلين الأجانب العائدين من أوكرانيا يشكلون... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:25+0000
2022-08-01T06:25+0000
2022-08-01T06:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698853_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_4de8aa274c96b791254cd03a80eb3354.jpg
وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك": "المقاتلون الأجانب الذين اكتسبوا خبرة عسكرية في أوكرانيا، إذا لم يتم القضاء عليهم، فسيعودون في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية وسيشكلون تهديداً أمنياً بشكل كبير جداً".وأشار إلى أن هذا الوضع يثير القلق لدى موسكو وهذا الموضوع تطرحه وزارة الخارجية الروسية في الاتصالات الدولية.كما شدد تارابرين إلى أهمية التعاون الدولي بشأن مكافحة الإرهاب "في شتى الظروف" ومنع اعتماده على الظروف الجيوسياسية المؤقتة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698853_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_7002236b0249abb11819ab90bae11b14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: عودة المسلحين الذين يقاتلون في أوكرانيا تشكل خطورة على بلادهم
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن المقاتلين الأجانب العائدين من أوكرانيا يشكلون تهديدا على بلادهم.
وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك": "المقاتلون الأجانب الذين اكتسبوا خبرة عسكرية في أوكرانيا، إذا لم يتم القضاء عليهم، فسيعودون في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية وسيشكلون تهديداً أمنياً بشكل كبير جداً".
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير القلق لدى موسكو وهذا الموضوع تطرحه وزارة الخارجية الروسية في الاتصالات الدولية.
كما شدد تارابرين إلى أهمية التعاون الدولي بشأن مكافحة الإرهاب "في شتى الظروف" ومنع اعتماده على الظروف الجيوسياسية المؤقتة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.