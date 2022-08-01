https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-موسكو-تلقت-عشرات-طلبات-الرفض-من-الدول-الغربية-بشأن-تسليم-مجرمين-1065825989.html
الخارجية الروسية: موسكو تلقت عشرات طلبات الرفض من الدول الغربية بشأن تسليم مجرمين
الخارجية الروسية: موسكو تلقت عشرات طلبات الرفض من الدول الغربية بشأن تسليم مجرمين
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن موسكو تلقت منذ مارس/نيسان، 60 رفضا من دول غربية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T05:50+0000
2022-08-01T05:50+0000
2022-08-01T05:50+0000
روسيا
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وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك": "أوقف عدد من الدول رسميا التعاون معنا في مسائل تسليم المجرمين إلى روسيا وفي تنفيذ طلبات المساعدة القانونية في القضايا الجنائية".وأضاف قائلا: "على سبيل المثال، إذا تلقى الجانب الروسي في الشهرين الأولين من العام الحالي 4 حالات رفض بشأن تسليم المجرمين من دول غربية لأسباب موضوعية، ففي الفترة من مارس إلى يونيو 2022، تم تلقي 60 رفضا بالفعل، اتخذ 28 منها على الأقل لدوافع سياسية".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة، في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تلقت عشرات طلبات الرفض من الدول الغربية بشأن تسليم مجرمين
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أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن موسكو تلقت منذ مارس/نيسان، 60 رفضا من دول غربية بشأن تسليم مجرمين؛ حيث اتخذ نصفهم تقريبا لدوافع سياسية.
وقال تارابرين لوكالة "سبوتنيك": "أوقف عدد من الدول رسميا التعاون معنا في مسائل تسليم المجرمين إلى روسيا وفي تنفيذ طلبات المساعدة القانونية في القضايا الجنائية".
وأضاف قائلا: "على سبيل المثال، إذا تلقى الجانب الروسي في الشهرين الأولين من العام الحالي 4 حالات رفض بشأن تسليم المجرمين من دول غربية لأسباب موضوعية، ففي الفترة من مارس إلى يونيو 2022، تم تلقي 60 رفضا بالفعل، اتخذ 28 منها على الأقل لدوافع سياسية".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة،
في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.