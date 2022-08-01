https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-الروسية-واشنطن-تجمد-الحوار-مع-موسكو-حول-مكافحة-الإرهاب-1065824377.html
الخارجية الروسية: واشنطن تجمد الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب
الخارجية الروسية: واشنطن تجمد الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت الحوار مع موسكو حول... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T01:07+0000
2022-08-01T01:07+0000
2022-08-01T01:07+0000
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065824132_0:52:1920:1132_1920x0_80_0_0_05758033cbbe40248188dcdd4f991059.jpg
وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب متجمد تقريبا".وأكد تارابرين أن "الولايات المتحدة جمدت التعاون، تحت ذريعة بعيدة المنال ومن جانب واحد".وكشف أنه منذ الجولة الأخيرة من المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول إجراءات مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، لم تعقد اجتماعات.وقال رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، "من جانبنا، ننطلق من حقيقة أننا بحاجة إلى مثل هذا الحوار ليس أكثر مما يحتاجه الغرب، وإذا لم يكن شخص ما مستعدًا له بسبب رهابه الخاص والأفكار المشوهة حول أساسه المتساوي، فهذه لم تعد مشكلتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20210928/بايدن-مطالب-بتفسير-التعاون-العسكري-مع-روسيا-في-آسيا-الوسطى-1050272935.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065824132_166:0:1873:1280_1920x0_80_0_0_8f3e50b58b3e18f17a2b6e46a50bfa7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: واشنطن تجمد الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب
تابعنا عبر
أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب.
وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب متجمد تقريبا
".
وأشار تارابرين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بخطوات مماثلة. مؤكدا أنه لا يوجد تعاون في هذا المجال.
وأكد تارابرين أن "الولايات المتحدة جمدت التعاون، تحت ذريعة بعيدة المنال ومن جانب واحد".
وكشف أنه منذ الجولة الأخيرة من المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول إجراءات مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، لم تعقد اجتماعات.
28 سبتمبر 2021, 07:26 GMT
وقال رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، "من جانبنا، ننطلق من حقيقة أننا بحاجة إلى مثل هذا الحوار ليس أكثر مما يحتاجه الغرب، وإذا لم يكن شخص ما مستعدًا له بسبب رهابه الخاص والأفكار المشوهة حول أساسه المتساوي، فهذه لم تعد مشكلتنا".