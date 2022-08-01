https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخزعلي-يوجه-رسالة-إلى-متظاهري-الإطار-التنسيقي-لا-تتقدموا-شبرا-واحدا-داخل-المنطقة-الخضراء-1065862863.html

الخزعلي يوجه رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي: لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء

الخزعلي يوجه رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي: لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، متظاهري الإطار التنسيقي إلى الالتزام بالسلمية وعدم الدخول إلى المنطقة... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T15:53+0000

2022-08-01T15:53+0000

2022-08-01T15:53+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال الخزعلي، في تسجيل صوتي: "يجب أن لا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الحضراء في العاصمة بغداد"، داعيا للتظاهر بشكل سلمي وعدم التعرض أو التعدي على الممتلكات العامة أو على رجال الأمن، حسب وكالة بغداد تايمز الإخبارية.وأضاف مخاطبا المتظاهرين: "إنما خروجكم ليس ضد شخص أو جماعة، لذلك يجب أن يكون الهتاف للعراق فقط دون توجيه الشعارات ضد أحد"، متابعا: "لا تسمحوا لأحد بالتجاوز على القوى الأمنية".وبدأت تظاهرة أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد أمس الأحد، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، "أن اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

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أخبار العراق اليوم