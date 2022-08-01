https://arabic.sputniknews.com/20220801/الدفاع-الروسية-أول-سفينة-من-أوكرانيا-تبحر-شمال-غربي-البحر-الأسود-وهي-تحت-مراقبتنا-1065837056.html

الدفاع الروسية: أول سفينة من أوكرانيا محملة بالذرة تبحر شمال غربي البحر الأسود وهي تحت مراقبتنا

الدفاع الروسية: أول سفينة من أوكرانيا محملة بالذرة تبحر شمال غربي البحر الأسود وهي تحت مراقبتنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن انطلاق أول سفينة من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود وهي تحت المراقبة المستمرة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T09:54+0000

2022-08-01T09:54+0000

2022-08-01T10:33+0000

روسيا

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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "في 1 أغسطس، حوالي الساعة 9.20 بتوقيت موسكو، غادرت سفينة رازوني التي تحمل علم سيراليون من ميناء أوديسا وعلى متنها شحنة ذرة من المقرر أن تصل إلى منطقة ميناء إسطنبول المائية في 2 أغسطس". وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمر السفينة عبر الممر البحري في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، حيث قام الضباط الروس بدور رئيسي في الإعداد لعملية مغادرة السفينة بشحنة من الذرة من ميناء أوديسا".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 صباحا (بتوقيت غرينيتش)وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا، جاء فيه إن "أول سفينة محملة بالحبوب ستغادر ميناء أوديسا عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين.وأضاف البيان: "ستغادر سفينة رازوني المحملة بالذرة ميناء أوديسا في الساعة 8:30 (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم الاثنين باتجاه لبنان".وأشار البيان إلى أن سفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني، لافتًا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يرحب-بانطلاق-أول-سفينة-تجارية-للحبوب-من-ميناء-أوديسا-1065828395.html

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روسيا