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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220801/الدفاع-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يلغمون-جسور-سكك-حديدية-وسيارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--1065871304.html
الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يلغمون جسور سكك حديدية وسيارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يلغمون جسور سكك حديدية وسيارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بتلغيم الجسور في مقاطعة... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T19:10+0000
2022-08-01T19:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وردت معلومات موثوقة، بأن المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة دنيبروبتروفسك قاموا بتلغيم جسور السكك الحديدية والسيارات عبر نهر فولتشيا، بين منطقتي تشيرنينكوفو ونوفوسكليفاتوي، ويعتزمون تفجيرها واتهام القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك بقصف عشوائي لمنشآت البنية التحتية للنقل".وأكد ميزينتسيف، أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، لا تقوم القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستهداف منشآت البنية التحتية المدنية، بل تعامل السكان المدنيين بشكل إنساني استثنائي وتزود المدنيين بالمساعدة والدعم الشامل.وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إصابة-6-أشخاص-إثر-هجوم-أوكراني-على-قيادة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود--1065864892.html
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الدفاع الروسية: المسلحون الأوكرانيون يلغمون جسور سكك حديدية وسيارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

19:10 GMT 01.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بتلغيم الجسور في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ويعتزمون تفجيرها ثم اتهام القوات المسلحة الروسية بتدمير منشآت مدنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة: "وردت معلومات موثوقة، بأن المسلحين الأوكرانيين في مقاطعة دنيبروبتروفسك قاموا بتلغيم جسور السكك الحديدية والسيارات عبر نهر فولتشيا، بين منطقتي تشيرنينكوفو ونوفوسكليفاتوي، ويعتزمون تفجيرها واتهام القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك بقصف عشوائي لمنشآت البنية التحتية للنقل".
وأكد ميزينتسيف، أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، لا تقوم القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستهداف منشآت البنية التحتية المدنية، بل تعامل السكان المدنيين بشكل إنساني استثنائي وتزود المدنيين بالمساعدة والدعم الشامل.
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16:38 GMT
وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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