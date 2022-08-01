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الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
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الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف، بالإضافة إلى 53 مقاتلا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف

09:14 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف، بالإضافة إلى 53 مقاتلا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.
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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
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