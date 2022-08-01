https://arabic.sputniknews.com/20220801/الدفاع-الروسية-تعلن-تدميرقاذفتين-أمريكيتين-من-طراز-هيمارس-في-خاركوف-1065833702.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف، بالإضافة إلى 53 مقاتلا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:14+0000
2022-08-01T09:14+0000
2022-08-01T09:17+0000
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف
09:14 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير راجمتين أمريكيتين من طراز "هيمارس" في خاركوف، بالإضافة إلى 53 مقاتلا من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب.