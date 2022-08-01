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الدفاع المدني العراقي يعلن تسجيل 3 آلاف حريق في يوليو
الدفاع المدني العراقي يعلن تسجيل 3 آلاف حريق في يوليو
أعلنت السلطات العراقية تسجيل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر يوليو/ تموز. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:41+0000
2022-08-01T07:42+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن عدد الحرائق خلال يوليو بلغ 3077 حادثًا وهو أعلى معدل خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن السبب في زيادة أعداد حوادث الحرائق هو التوسع العمراني وزيادة معدل استخدام مواد البناء غير المسموح بها وتحويل بعض الأبنية السكنية لمخازن غير نظامية وسط الأحياء السكنية.وأشار إلى أن الحرائق أسفرت عن مصرع 18 شخصا أغلبهم نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة.وأوضح البيان أن أهم أسباب اندلاع الحرائق هو التماس الكهربائي، حيث تسبب التماس الكهربائي في 47 % من حوادث الحرائق.ودعت المديرية المواطنين الى سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني (115) لتقليل زمن استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/العراق-الإطار-التنسيقي-يرحب-بدعوة-رئيس-إقليم-كردستان-للحوار-1065827770.html
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أخبار العراق اليوم

الدفاع المدني العراقي يعلن تسجيل 3 آلاف حريق في يوليو

07:41 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 01.08.2022)
© Photo / Bashir Sobihحريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق
حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Photo / Bashir Sobih
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أعلنت السلطات العراقية تسجيل أكثر من 3 آلاف حادث حريق خلال شهر يوليو/ تموز.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
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07:17 GMT
وقال البيان إن عدد الحرائق خلال يوليو بلغ 3077 حادثًا وهو أعلى معدل خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن السبب في زيادة أعداد حوادث الحرائق هو التوسع العمراني وزيادة معدل استخدام مواد البناء غير المسموح بها وتحويل بعض الأبنية السكنية لمخازن غير نظامية وسط الأحياء السكنية.
وأشار إلى أن الحرائق أسفرت عن مصرع 18 شخصا أغلبهم نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة.
وأوضح البيان أن أهم أسباب اندلاع الحرائق هو التماس الكهربائي، حيث تسبب التماس الكهربائي في 47 % من حوادث الحرائق.
ودعت المديرية المواطنين الى سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني (115) لتقليل زمن استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث.
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