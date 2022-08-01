https://arabic.sputniknews.com/20220801/الرئيس-البلغاري-يدعو-لإجراء-انتخابات-برلمانية-مبكرة-1065847382.html

الرئيس البلغاري يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الرئيس البلغاري يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معينا حكومة تصريف أعمال، بحسب ما أفادت به قناة "بي إن تي" التلفزيونية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T12:02+0000

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العالم

بلغاريا

رئيس بلغاريا

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وقدّم مجلس الوزراء برئاسة كيريل بيتكوف في نهاية شهر يونيو/حزيران استقالته نتيجة لأزمة يشهدها البلاد. وباءت محاولات تشكيل حكومة جديدة بالفشل، ووفقا للدستور، وقّع راديف مرسوما بحل مجلس الشعب (البرلمان) في 2 أغسطس/آب الجاري. من المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وبموجب مرسوم آخر، عيّن الرئيس حكومة تصريف أعمال، تدخل صلاحياتها حيز التنفيذ في 2 أغسطس. وسيرأسها جيليب دونيف، الذي شغل في السابق منصب وزير العمل.وأعلن حزب الإصلاح الذي يتزعمه رئيس الوزراء البلغاري المنتهية ولايته كيريل بيتكوف، الذي أطيح به في يونيو/حزيران، فشله في تشكيل حكومة جديدة، مما يجعل من المرجح جدا إجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل.وعانت بلغاريا من عدم الاستقرار منذ صيف 2020، بسبب الاحتجاجات الحاشدة ضد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، الذي كان حينها في السلطة دون انقطاع تقريبا منذ عام 2009.وفي نهاية الانتخابات التشريعية الثالثة لهذا العام، تم تشكيل ائتلاف من أربعة أحزاب في ديسمبر/كانون الأول، بمبادرة من كيريل بيتكوف النشط والموالي لأوروبا. لكن هذا التحالف المتباين لم ينج في النهاية من التوترات الداخلية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220708/بلغاريا-الحزب-الحاكم-يفشل-في-تشكيل-حكومة-جديدة-1064873908.html

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العالم, بلغاريا, رئيس بلغاريا