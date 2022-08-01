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الزهاوي يعلن تأييده لتولي تروس زعامة حزب المحافظين
الزهاوي يعلن تأييده لتولي تروس زعامة حزب المحافظين
ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس الأحد، أن وزير المالية البريطاني نديم الزهاوي أيد رسميا ترشيح ليز تروس، لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفا لبوريس... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T03:04+0000
2022-08-01T03:04+0000
بريطانيا
حزب المحافظين
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وكتب الزهاوي في الصحيفة أن وزيرة الخارجية تروس "ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن وتدير اقتصادنا بطريقة محافظة".تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لمنصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، بعد استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو.وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الدفاع-البريطاني-يدعم-ترشح-تروس-لمنصب-رئيس-الوزراء-1065716571.html
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بريطانيا, حزب المحافظين

الزهاوي يعلن تأييده لتولي تروس زعامة حزب المحافظين

03:04 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / CARLOS JASSO وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي
 وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / CARLOS JASSO
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ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس الأحد، أن وزير المالية البريطاني نديم الزهاوي أيد رسميا ترشيح ليز تروس، لتكون الزعيمة المقبلة لحزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون.
وكتب الزهاوي في الصحيفة أن وزيرة الخارجية تروس "ستغير العقيدة الاقتصادية التي عفا عليها الزمن وتدير اقتصادنا بطريقة محافظة".

وكان قد تم إقصاء الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفا لريشي سوناك أوائل يوليو، من التنافس على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة في التصويت الأول بعد عدم حصوله على الحد الأدنى المطلوب، وهو 30 صوتا، وفقا لوكالة رويترز.

تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لمنصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، بعد استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو.
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء
29 يوليو, 04:11 GMT
وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.
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