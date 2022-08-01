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السعودية... أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة في مناطق عدة
السعودية... أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة في مناطق عدة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار رعدية ورياحا نشطة مثيرةً للأتربة في مناطق عدة في المملكة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T08:45+0000
2022-08-01T08:45+0000
2022-08-01T08:45+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال المركز على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن "الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان".كما توقع الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وبحسب التقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 -350كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة.وأضاف أن حركة الرياح تصحبها "سحب رعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة في مناطق عدة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الاثنين، سقوط أمطار رعدية ورياحا نشطة مثيرةً للأتربة في مناطق عدة في المملكة.
وقال المركز على ما نقلت وكالة
الأنباء الرسمية (واس)، إن "الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان".
كما توقع الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وبحسب التقرير، فإن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 -350كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة.
وأضاف أن حركة الرياح تصحبها "سحب رعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي".