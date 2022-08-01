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السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026
السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن السعودية وأستراليا والأردن وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا للسيدات نسخة عام 2026. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:28+0000
2022-08-01T12:28+0000
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ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الأعضاء المتنافسين على تسليم وثائق العطاء الضرورية وفقا للإجراءات المعمول بها.وسيجري الإعلان العام المقبل عن ملف الدولة الفائزة بتنظيم بطولة السيدات، والتي أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشعبية المتزايدة لها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".في السابق، استضافت الهند كأس آسيا للسيدات 2022، التي فازت بها الصين بعد توسيعها لتشمل 12 فريقا ارتفاعا من 8 فقط قبل ذكل.وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نسخة عام 2026 "من المتوقع أن تبني على الأسس القوية لإرث البطولة المشهور".
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أخبار السعودية اليوم, رياضة, مجتمع

السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026

12:28 GMT 01.08.2022
CC0 / skeeze / soccer competition game womenكرة قدم نسائية
كرة قدم نسائية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
CC0 / skeeze / soccer competition game women
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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن السعودية وأستراليا والأردن وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا للسيدات نسخة عام 2026.
ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الأعضاء المتنافسين على تسليم وثائق العطاء الضرورية وفقا للإجراءات المعمول بها.
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وسيجري الإعلان العام المقبل عن ملف الدولة الفائزة بتنظيم بطولة السيدات، والتي أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشعبية المتزايدة لها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
في السابق، استضافت الهند كأس آسيا للسيدات 2022، التي فازت بها الصين بعد توسيعها لتشمل 12 فريقا ارتفاعا من 8 فقط قبل ذكل.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نسخة عام 2026 "من المتوقع أن تبني على الأسس القوية لإرث البطولة المشهور".
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