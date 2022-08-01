https://arabic.sputniknews.com/20220801/السعودية-بين-الدول-المهتمة-باستضافة-بطولة-كأس-آسيا-للسيدات-2026-1065850363.html
السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026
السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن السعودية وأستراليا والأردن وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا للسيدات نسخة عام 2026. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:28+0000
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ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الأعضاء المتنافسين على تسليم وثائق العطاء الضرورية وفقا للإجراءات المعمول بها.وسيجري الإعلان العام المقبل عن ملف الدولة الفائزة بتنظيم بطولة السيدات، والتي أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشعبية المتزايدة لها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".في السابق، استضافت الهند كأس آسيا للسيدات 2022، التي فازت بها الصين بعد توسيعها لتشمل 12 فريقا ارتفاعا من 8 فقط قبل ذكل.وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نسخة عام 2026 "من المتوقع أن تبني على الأسس القوية لإرث البطولة المشهور".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أليكسيا-بوتياس-أفضل-لاعبة-كرة-قدم-في-العالم-أثارت-إعجاب-المحترفين-قبل-المشجعين-1054805633.html
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أخبار السعودية اليوم, رياضة, مجتمع
السعودية بين الدول المهتمة باستضافة بطولة كأس آسيا للسيدات 2026
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قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن السعودية وأستراليا والأردن وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا للسيدات نسخة عام 2026.
ومن المقرر أن يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن مع جميع الاتحادات الأعضاء المتنافسين على تسليم وثائق العطاء الضرورية وفقا للإجراءات المعمول بها.
31 ديسمبر 2021, 19:36 GMT
وسيجري الإعلان العام المقبل عن ملف الدولة الفائزة بتنظيم بطولة السيدات، والتي أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشعبية المتزايدة لها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
في السابق، استضافت الهند كأس آسيا
للسيدات 2022، التي فازت بها الصين بعد توسيعها لتشمل 12 فريقا ارتفاعا من 8 فقط قبل ذكل.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نسخة عام 2026 "من المتوقع أن تبني على الأسس القوية لإرث البطولة
المشهور".