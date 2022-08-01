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السودان يعلن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود
السودان يعلن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بالبلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T00:19+0000
2022-08-01T00:19+0000
جدري القردة
أخبار السودان اليوم
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، "تم تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر 16 عاما".وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة منتصر محمد عثمان، وفقا للبيان "حالات الاشتباه بالمرض تبلغ 38 حالة، جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور".وأضاف "أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".
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جدري القردة, أخبار السودان اليوم

السودان يعلن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود

00:19 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، "تم تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر 16 عاما".
وأضافت "تم تأكيد الحالة بعد فحص عينة بالمعمل القومي للصحة العامة، ولا وجود لحالات أخرى".
وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة منتصر محمد عثمان، وفقا للبيان "حالات الاشتباه بالمرض تبلغ 38 حالة، جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور".
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وأضاف "أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة".
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