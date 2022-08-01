https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين-ترد-على-مزاعم-أمريكا-بعدم-مشاركتها-معلومات-محددة-حول-المكان-المحتمل-لسقوط-صاروخها-1065861737.html
الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها
الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها
ردت الصين، اليوم الاثنين، على مزاعم وكالة "ناسا" الأمريكية بأنها لم تشارك معلومات محددة حول المكان الذي قد يسقط فيه صاروخها "لونغ مارش-5 بي". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:19+0000
2022-08-01T15:19+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية أن اتهامات المسؤولين الأمريكيين ومن يسمون بالخبراء ليست مهنية ولا تستند إلى حقائق، لافتا إلى أن موقع "China Manned Space" نشر على الإنترنت المعلومات المحددة في منتصف ليل 31 يوليو/ تموز الماضي بتوقيت بكين.وتابع لي جيان: "فيما يتعلق بالمرحلة العليا لصاروخ "لونغ مارش-5"، فإن السلطات المختصة في الصين تتعقبه عن كثب وتطلق المعلمات المدارية لبقايا الصاروخ على أساس يومي، وتتبادل المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب من أجل المجتمع الدولي".وأعلنت الحكومة الصينية، أمس الأحد، أن حطام صاروخ "لونغ مارش-5" سقط في البحر في الفلبين.وانطلق الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3"، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/ناسا-تتهم-الصين-بإخفاء-البيانات-الخاصة-برحلات-الصواريخ-الفضائية-1065782939.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها
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ردت الصين، اليوم الاثنين، على مزاعم وكالة "ناسا" الأمريكية بأنها لم تشارك معلومات محددة حول المكان الذي قد يسقط فيه صاروخها "لونغ مارش-5 بي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية
أن اتهامات المسؤولين الأمريكيين ومن يسمون بالخبراء ليست مهنية ولا تستند إلى حقائق، لافتا إلى أن موقع "China Manned Space" نشر على الإنترنت المعلومات المحددة في منتصف ليل 31 يوليو/ تموز الماضي بتوقيت بكين.
وأضاف: "أود أن أؤكد أن الصين سعت على الدوام إلى الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي والممارسات العرفية الدولية، وتعد إعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض ممارسة دولية راسخة".
وتابع لي جيان: "فيما يتعلق بالمرحلة العليا لصاروخ "لونغ مارش-5"، فإن السلطات المختصة في الصين تتعقبه عن كثب وتطلق المعلمات المدارية لبقايا الصاروخ على أساس يومي، وتتبادل المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب من أجل المجتمع الدولي".
وأعلنت الحكومة الصينية، أمس الأحد، أن حطام صاروخ "لونغ مارش-5" سقط في البحر في الفلبين.
وانطلق الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3"، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.