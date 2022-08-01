عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين-ترد-على-مزاعم-أمريكا-بعدم-مشاركتها-معلومات-محددة-حول-المكان-المحتمل-لسقوط-صاروخها-1065861737.html
الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها
الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها
ردت الصين، اليوم الاثنين، على مزاعم وكالة "ناسا" الأمريكية بأنها لم تشارك معلومات محددة حول المكان الذي قد يسقط فيه صاروخها "لونغ مارش-5 بي". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:19+0000
2022-08-01T15:19+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061772287_0:54:2375:1390_1920x0_80_0_0_c7abc12927d53e0e41b994e94ff4be7f.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية أن اتهامات المسؤولين الأمريكيين ومن يسمون بالخبراء ليست مهنية ولا تستند إلى حقائق، لافتا إلى أن موقع "China Manned Space" نشر على الإنترنت المعلومات المحددة في منتصف ليل 31 يوليو/ تموز الماضي بتوقيت بكين.وتابع لي جيان: "فيما يتعلق بالمرحلة العليا لصاروخ "لونغ مارش-5"، فإن السلطات المختصة في الصين تتعقبه عن كثب وتطلق المعلمات المدارية لبقايا الصاروخ على أساس يومي، وتتبادل المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب من أجل المجتمع الدولي".وأعلنت الحكومة الصينية، أمس الأحد، أن حطام صاروخ "لونغ مارش-5" سقط في البحر في الفلبين.وانطلق الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3"، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/ناسا-تتهم-الصين-بإخفاء-البيانات-الخاصة-برحلات-الصواريخ-الفضائية-1065782939.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061772287_168:0:2279:1583_1920x0_80_0_0_4cc61e242e7514f80d38a5145ba8df63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الصين ترد على مزاعم أمريكا بعدم مشاركتها معلومات محددة حول المكان المحتمل لسقوط صاروخها

15:19 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ لونغ مارش الصيني
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
صاروخ لونغ مارش الصيني
© AFP 2022 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
ردت الصين، اليوم الاثنين، على مزاعم وكالة "ناسا" الأمريكية بأنها لم تشارك معلومات محددة حول المكان الذي قد يسقط فيه صاروخها "لونغ مارش-5 بي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية أن اتهامات المسؤولين الأمريكيين ومن يسمون بالخبراء ليست مهنية ولا تستند إلى حقائق، لافتا إلى أن موقع "China Manned Space" نشر على الإنترنت المعلومات المحددة في منتصف ليل 31 يوليو/ تموز الماضي بتوقيت بكين.
وأضاف: "أود أن أؤكد أن الصين سعت على الدوام إلى الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي والممارسات العرفية الدولية، وتعد إعادة دخول المرحلة العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض ممارسة دولية راسخة".
وتابع لي جيان: "فيما يتعلق بالمرحلة العليا لصاروخ "لونغ مارش-5"، فإن السلطات المختصة في الصين تتعقبه عن كثب وتطلق المعلمات المدارية لبقايا الصاروخ على أساس يومي، وتتبادل المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة وفي الوقت المناسب من أجل المجتمع الدولي".
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
"ناسا" تتهم الصين بإخفاء البيانات الخاصة برحلات الصواريخ الفضائية
أمس, 07:15 GMT
وأعلنت الحكومة الصينية، أمس الأحد، أن حطام صاروخ "لونغ مارش-5" سقط في البحر في الفلبين.
وانطلق الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3"، الذي يحمل الوحدة المعملية "ونتيان" الصينية لمحطتها الفضائية، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية جنوبي البلاد في 24 يوليو/تموز الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала