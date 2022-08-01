https://arabic.sputniknews.com/20220801/الطاقة-الذرية-الإيرانية-تعلن-تشغيل-مئات-أجهزة-الطرد-المركزي-المتطورة-بالغاز-وتبلغ-الوكالة-الدولية-1065870387.html
الطاقة الذرية الإيرانية تعلن تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وتبلغ الوكالة الدولية
الطاقة الذرية الإيرانية تعلن تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وتبلغ الوكالة الدولية
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية بهروز كمالوندي، مساء اليوم الاثنين، تشغيل وضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب 190 ألف وحدة "سو"، مشيرا إلى... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T18:51+0000
2022-08-01T18:51+0000
2022-08-01T18:51+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
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وقال كمالوندي، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني: "أصدرت تعليمات التشغيل وضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، وهي أنواع متقدمة من الأجهزة القديمة من الجيل الأول والسادس وقد تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر".وأضاف: "هذا الإجراء تم تماشيا مع تطبيق قانون رفع العقوبات الاستراتيجي وحماية مصالح إيران النووية الذي أقره البرلمان الإيراني سابقا وتحقيق تخصيب لـ 190 ألف وحدة سو".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال، في وقت سابق، إن بلاده لديها القدرة التقنية لصنع القنبلة الذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس مدرجا على جدول الأعمال.ونفى إسلامي، صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.ومنذ شهور، يجري دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
الطاقة الذرية الإيرانية تعلن تشغيل مئات أجهزة الطرد المركزي المتطورة بالغاز وتبلغ الوكالة الدولية
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أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية بهروز كمالوندي، مساء اليوم الاثنين، تشغيل وضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب 190 ألف وحدة "سو"، مشيرا إلى أنه تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
وقال كمالوندي، في تصريحات مع التلفزيون الإيراني: "أصدرت تعليمات التشغيل وضخ الغاز في مئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، وهي أنواع متقدمة من الأجهزة القديمة من الجيل الأول والسادس وقد تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر".
وأضاف: "هذا الإجراء تم تماشيا مع تطبيق قانون رفع العقوبات الاستراتيجي وحماية مصالح إيران النووية الذي أقره البرلمان الإيراني سابقا وتحقيق تخصيب لـ 190 ألف وحدة سو".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال، في وقت سابق، إن بلاده لديها القدرة التقنية لصنع القنبلة الذرية
، لكن مثل هذا البرنامج ليس مدرجا على جدول الأعمال.
ونفى إسلامي، صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ومنذ شهور، يجري دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.