https://arabic.sputniknews.com/20220801/العراق-الإطار-التنسيقي-يرحب-بدعوة-رئيس-إقليم-كردستان-للحوار-1065827770.html
العراق... الإطار التنسيقي يرحب بدعوة رئيس إقليم كردستان للحوار
العراق... الإطار التنسيقي يرحب بدعوة رئيس إقليم كردستان للحوار
أعرب "الإطار التنسيقي" عن ترحيبه بدعوة رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، للحوار الوطني. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:17+0000
2022-08-01T07:17+0000
2022-08-01T07:17+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه "يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان للحوار الوطني"، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأكد بيان الإطار التنسيقي انفتاحه على جميع الأطراف بهدف الأزمة الحالية والوصول إلى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي أساسا لها.وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، قد أطلق مبادرة، يوم الأحد، لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.وتضمنت مبادرته دعوة "الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-للتظاهر-غدا-أمام-المنطقة-الخضراء-بعد-تطورات-تنذر-بانقلاب-مشبوه-1065818467.html
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أخبار العراق اليوم
العراق... الإطار التنسيقي يرحب بدعوة رئيس إقليم كردستان للحوار
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أعرب "الإطار التنسيقي" عن ترحيبه بدعوة رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، للحوار الوطني.
وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه "يرحب بدعوة نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان للحوار الوطني"، بحسب موقع "السومرية نيوز"
.
وأكد بيان الإطار التنسيقي
انفتاحه على جميع الأطراف بهدف الأزمة الحالية والوصول إلى حلول واقعية تعتمد الدستور والقانون ومصلحة الشعب العراقي أساسا لها.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، قد أطلق مبادرة، يوم الأحد، لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتضمنت مبادرته دعوة "الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".