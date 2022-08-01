https://arabic.sputniknews.com/20220801/الكاظمي-يوجه-أمن-الحشد-الشعبي-بأن-يكون-عازلا-بين-المتظاهرين-والأمن-في-المنطقة-الخضراء-1065864184.html
الكاظمي يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والأمن في المنطقة الخضراء
الكاظمي يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والأمن في المنطقة الخضراء
وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:26+0000
2022-08-01T16:26+0000
2022-08-01T16:29+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - واع، إن "القائد العام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".وبدأت تظاهرة أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد أمس الأحد، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من إكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، "أن اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخزعلي-يوجه-رسالة-إلى-متظاهري-الإطار-التنسيقي-لا-تتقدموا-شبرا-واحدا-داخل-المنطقة-الخضراء-1065862863.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والأمن في المنطقة الخضراء
16:26 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، "أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".
وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته وكالة
الأنباء العراقية - واع، إن "القائد العام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلا بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".
وبدأت تظاهرة أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين
أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد أمس الأحد، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء
، هي الفرصة الذهبية لكل من إكتوى من الشعب بنار الظلم".
واعتبر الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، "أن اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء
في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.