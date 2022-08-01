https://arabic.sputniknews.com/20220801/الكويت-تعلن-عن-تشكيل-حكومي-جديد-يشمل-عودة-3-وزراء-1065841834.html
الكويت تعلن عن تشكيل حكومي جديد... يشمل عودة 3 وزراء
الكويت تعلن عن تشكيل حكومي جديد... يشمل عودة 3 وزراء
أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تشمل 12 وزيرا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:03+0000
2022-08-01T11:03+0000
2022-08-01T11:03+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
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وقالت في بيان لها إنه "صدر مرسوم بالحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيرا، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفقا لوكالة "كونا" الكويتية.ويشمل التشكيل الحكومي الجديد إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط، وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية، وعبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والشباب.وتشمل الحكومة الجديدة في الكويت: الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وعيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، وتعيين الدكتورة رنا عبد الله الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شملت التعيينات في الحكومة الكويتية الجديدة، الدكتور على فهد المضف في منصب وزير التربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة، وجمال فاضل الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة شدون العزيز الراقية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تقرر تعيين علي حسين الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تعلن عن تشكيل حكومي جديد... يشمل عودة 3 وزراء
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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الاثنين، صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تشمل 12 وزيرا.
وقالت في بيان لها إنه "صدر مرسوم بالحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيرا، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفقا لوكالة
"كونا" الكويتية.
ويشمل التشكيل الحكومي الجديد إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط، وعبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية، وعبد الرحمن المطيري وزيرا للإعلام والشباب.
وتشمل الحكومة الجديدة في الكويت: الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وعيسى أحمد الكندري، وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، وتعيين الدكتورة رنا عبد الله الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما شملت التعيينات في الحكومة الكويتية الجديدة، الدكتور على فهد المضف في منصب وزير التربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد مهوس السعيد وزيرا للصحة، وجمال فاضل الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة شدون العزيز الراقية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تقرر تعيين علي حسين الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفهد مطلق الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.