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الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل إلى قصر بعبدا

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يصل إلى قصر بعبدا

توجّه الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عاموس هوكشتاين، اليوم الاثنين، إلى القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا للقاء الرئيس ميشال... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T10:54+0000

2022-08-01T10:54+0000

2022-08-01T10:54+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

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وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إن هوكشتاين وصل إلى القصر الجمهوري برفقة السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا والوفد المرافق.وأمس الأحد، وصل الوسيط الأمريكي إلى بيروت والذي تأتي زيارته في إطار مناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان، بما في ذلك التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتسهيل الأمور، والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، بحسب الخارجية الأمريكية.والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علّقا على القضية لموقع "واللا"، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.ويدور الحديث عن منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة 860 كيلومترا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز.وسبق أن عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية أممية للتوصل إلى تسوية لترسيم الحدود البحرية، فيما توقفت بعد تقديم لبنان خريطة تشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كم، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/نصر-الله-يحذر-إسرائيل-على-ضوء-نتائج-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-سنحدد-كيف-نتصرف-في-الفترة-المقبلة-1065820326.html

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